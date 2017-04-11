19-річний юнак з Тернопільщини постане перед судом за тисячу гривень

Кримінальне провадження за частиною першою статті 185 КК слідчі Чортківського відділу поліції розпочали щодо 19-річного місцевого жителя. Зловмисник викрав з чужої автівки 900 гривень.

Відчинений транспортний засіб, що був припаркований на вулиці, привернув увагу раніше судимого молодика. Зловмисник заглянув до салону і за сонцезахисною панеллю знайшов заховані гроші. Поклав до кишені й пішов далі.

Безпечний власник згодом виявив зникнення чималої суми і заявив до поліції. Оперативними заходами правоохоронці встановили особу підозрюваного. Він у скоєному зізнався, проте повернути грошей не зміг, адже встиг витратити на власні потреби.

Зловмисника перевіряють на причетність до вчинення інших протиправних діянь. Триває досудове розслідування.