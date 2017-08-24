На Тернопільщині чиновниця вимагала хабар

Тернопільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з її вимаганням) стосовно начальника відділу однієї з районних держадміністрацій.

Встановлено, що чиновниця вимагала та одержала 15 серпня 2017 року неправомірну вигоду в сумі 6000 грн. від місцевого підприємця за надання дозволу на оренду приміщень клубів району для проведення медичної комп’ютерної діагностики. Злочин викрито спільно із Управлінням Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Тривають слідчі дії.