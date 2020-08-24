На Тернопільщині із тюків соломи виклали велетенський прапор України (фото, відео)

Фото: ПАП “Дзвін”

Синьо-жовте знамено, довжиною 52 метри і висотою 4,86 метра, загальною площею 252,72 метри квадратні, розгорнули працівники ПАП «Дзвін» відділку Звиняч на пожнивному полі біля села Косів Чотківського району Тернопільської області.

Робота над прапором із 160-ти рулонних тюків соломи, висотою трішки більше 1,21 метра і діаметром 1,30 метра кожен, приурочена до Дня Державного Прапора України з темою: «Наш Стяг і праця – на посвяту величі Твоєї, Україно !».

Над створенням, ще небаченого в Україні, прапора із рулонних тюків соломи трудилися два дні. Один – тюкували солому, другий – саме над прапором.