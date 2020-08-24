Офіційна інформація: 24 серпня підтверджено 138 випадків зараження COVID-19 на Тернопільщині

Станом на 24 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 4762 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4403 випадки – дорослі, 359 випадків – діти), з них 58 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 2846 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3350, з яких 1676 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 80 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1674 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 109 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).