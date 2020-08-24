Офіційна інформація: 24 серпня підтверджено 138 випадків зараження COVID-19 на Тернопільщині
Станом на 24 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 4762 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4403 випадки – дорослі, 359 випадків – діти), з них 58 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 2846 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3350, з яких 1676 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 80 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1674 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 109 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1319 (672 одужало, 6 летальних, 641 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 260 (108 одужало, 3 летальних, 149 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 54 (27 одужало, 1 летальний , 26 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 198 (126 одужало, 2 летальних, 70 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 199 (100 одужало, 99 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 136 (65 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 65 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 251 (151 одужало, 4 летальних, 96 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 67 (39 одужало, 28 продовжують хворіти);
– Козівський район – 127 (78 одужало, 1 летальний, 48 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 475 (440 одужало, 8 летальних, 27 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 155 (125 одужало, 30 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 279 (258 одужало, 6 летальних, 15 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 69 (37 одужало, 32 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 19 (9 одужало, 3 летальних, 7 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 133 (57 одужало, 76 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 417 (184 одужало, 4 летальних, 229 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 364 (157 одужало, 3 летальних , 204 продовжують хворіти);
– Шумський район – 240 (213 одужало, 10 летальних, 17 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 17 осіб;
проведено 408 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 138 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (6 осіб)
Бережанський район (29 осіб):
• м. Бережани – 16
• с. Волиця – 3
• с. Павлів – 2
• с. Посухів – 2
• с. Потутори – 1
• с. Урмань – 1
• с. Рогачин – 4
Борщівський район (3 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Пищатинці – 2
Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Цвітова – 1
• с. Жизномир – 1
Гусятинський район (30 осіб):
• смт Гусятин – 5
• с. Тудорів – 4
• м. Копичинці – 4
• м. Хоростків – 3
• с. Сухостав – 4
• с. Крогулець – 2
• с. Котівка – 1
• с. Увисла – 1
• с. Самолусківці – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Чабарівка – 1
• с. Ємелівка – 1
• с. Оришківці – 2
Заліщицький район (1 особа):
• с. Угриньківці – 1
Збаразький район (13 осіб):
• м. Збараж – 8
• с. Синява – 1
• с. Бутин – 1
• с. Чернихівці – 2
• с. Заруддя – 1
Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 3
• с. Малашівці – 1
• с. Озерна – 1
Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 4
• с. Дибще – 1
• с. Криве – 2
• с. Конюхи – 1
• с. Купчинці – 1
• с. Вікторівка – 1
Кременецький район (1 особа):
• м. Почаїв – 1
Підволочиський район (4 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• м. Скалат – 1
• с. Хоптянка – 2
Підгаєцький район (2 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Мозолівка – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Тернопільський район (25 осіб):
• смт Велика Березовиця – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Грабовець – 8
• с. Мишковичі – 2
• с. Кип’ячка – 1
• с. Товстолуг– 1
• с. Біла – 1
• с. Довжанка – 1
• с. Смолянка – 3
• с. Драганівка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Скоморохи – 1
• с. Прошова – 1
Чортківський район (2 особи):
• м. Чортків – 2
Шумський район (1 особа):
• с. Биківці – 1