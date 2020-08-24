Велика незалежність завжди складається із незалежностей дрібних, — блогер Володимир Гевко

Велика незалежність завжди складається із незалежностей дрібних, майже непомітних, але вкрай важливих.

Малі незалежності, наче атоми, припасовуються одна до одної і вибудовують щільну, здорову та міцну структуру незалежності великої.

Незалежність країни залежних людей нічого не варта. Оберігання зовнішніх кордонів, легковажачи внутрішніми – абсолютне марнотратство зусиль.

Пильнуйте свої особисті незалежності. Незалежності від суржику, російської попси та медіапростору. Депортуйте нарешті за межі власних кордонів рештки «крилатих» фраз із радянських фільмів. Послуговуйтесь українськими прислів’ями та приказками. Їх безліч! Позбавте українського громадянства побутове хамство та рагулізм, зверхність, різного роду дискримінації. Армуйте свої кордони критичним мисленням, освітою і синхронізацією із цивілізованим світом. Опирайтесь маніпуляціям.

Українська незалежність починається у пошуковому вікні ґуґла із розкладкою uk. Вона триває на вікіпедіях і ютубах. Динаміках і журналах. Незалежність простягається всюди, куди долинають хвилі радіо “Україна”.