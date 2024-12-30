15:05 | 30.12.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині офіційно ліквідували МСЕК

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Сьогодні, 30 грудня, під час чергової сесії Тернопільської обласної ради, депутати підтримали рішення про ліквідацію МСЕК. 

Депутати одноголосно підтримали питання про про припинення Тернопільського обласного центру медико-соціальної експертизи.

“Щодо ліквідації МСЕК – це не просто рішення, а частина загальнодержавної реформи. З 31 грудня всі медико-соціальні експертні комісії в Україні припиняють своє існування відповідно до рішень – указів Президента та постанови Кабінету Міністрів України та Закону України. Ця масштабна трансформація порядку визначення статусу інвалідності вимагає швидких та узгоджених кроків від місцевої влади”, – прокоментувала Директор департаменту охорони здоровʼя Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко.

Тернополяни

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *