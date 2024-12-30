На Тернопільщині офіційно ліквідували МСЕК

Сьогодні, 30 грудня, під час чергової сесії Тернопільської обласної ради, депутати підтримали рішення про ліквідацію МСЕК.

Депутати одноголосно підтримали питання про про припинення Тернопільського обласного центру медико-соціальної експертизи.

“Щодо ліквідації МСЕК – це не просто рішення, а частина загальнодержавної реформи. З 31 грудня всі медико-соціальні експертні комісії в Україні припиняють своє існування відповідно до рішень – указів Президента та постанови Кабінету Міністрів України та Закону України. Ця масштабна трансформація порядку визначення статусу інвалідності вимагає швидких та узгоджених кроків від місцевої влади”, – прокоментувала Директор департаменту охорони здоровʼя Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко.

Тернополяни