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Новини Тернополя 

Тернополянці в автомобіль підкинули дві гранати

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Тернополянка видала працівникам поліції два вибухонебезпечних предмета. Два металевих предмети, зовні схожих на гранати, у власному автомобілі виявила тернополянка. Вона про небезпечну знахідку повідомила на спецлінію поліції. 

У ході перевірки правоохоронці встановили, що небезпечні предмети в транспортному засобі скоріш за все залишив колишній чоловік заявниці. Наразі оперативники встановлюють його місцеперебування.

Сигнальну міну та протипіхотну гранату працівники кримінальної поліції вилучили й направили на експертизу. Триває перевірка. 

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