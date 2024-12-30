Тернополянці в автомобіль підкинули дві гранати
Тернополянка видала працівникам поліції два вибухонебезпечних предмета. Два металевих предмети, зовні схожих на гранати, у власному автомобілі виявила тернополянка. Вона про небезпечну знахідку повідомила на спецлінію поліції.
У ході перевірки правоохоронці встановили, що небезпечні предмети в транспортному засобі скоріш за все залишив колишній чоловік заявниці. Наразі оперативники встановлюють його місцеперебування.
Сигнальну міну та протипіхотну гранату працівники кримінальної поліції вилучили й направили на експертизу. Триває перевірка.