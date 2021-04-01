У Гусятині найдорожча вода на Тернопільщині. Там за водопостачання та водовідведення люди платять 45 гривень. Про це розповіла заступниця керівника обласного департаменту житлово-комунального господарства Софія Близнюк.

За її словами, тернополяни за ці послуги платять 30 гривень. А жителі Теребовлі – 14.

Житель Гусятина Віктор Стебелецький живе у приватному будинку, тому за водовідведення не платить. За місяць разом з дружиною використовують близько трьох кубометрів води. Чоловік каже, що один кубометр коштує 24 гривні:

“Я плачу по такому тарифі. Вода більш-менш нормальна. Можна бажати кращого, щоб тарифи на каналізацію, на водопостачання менші були”.

У багатоквартирному будинку на проспекті Незалежності живе пенсіонерка Галина Данилюк. Жінка каже, що використовує на місяць приблизно один кубометр води. Платить за водопостачання і за водовідведення.

“Платити по 45 гривень мені дорого. Вода йде безперебійно, чиста вода. З такою, як ми пили колись, то не зрівняти. Вона раніше була, як пиво, а тепер чистесенька, тільки те що дорого”.

Директор Гусятинського водоканалу Ігор Бантрох каже, що за результатами досліджень воду, яка тече з крану, можна пити:

“Я маю протокол Чортківської санепідемстанції про результати аналізів води. Вода відповідає всім нормам, це у висновку записано”.

Ігор Бантрох розповідає, що ціну на воду затвердив виконком Гусятинської селищної ради в грудні минулого року. Перед цим, в листопаді, вартість водопостачання та водовідведення опублікували на сайті селищної ради та в місцевих газетах. Скарг після публікацій не отримали. Він розповів, чому встановили таку ціну:

“Великі податки. 92 тисячі гривень за користування надрами за рік. Користування водними ресурсами – 12 тисяч. Екологічний податок – 14 тисяч. Земельний податок – 18 тисяч. ПДВ за минулий рік – 500 тисяч. Електроенергія – 920 тисяч за рік”.

Бантрох каже, що один з чинників, які впливають на ціну – це глибина свердловини та те, як далеко вона від населеного пункту:

“Глибина свердловина №4 складає 87 метрів. Ця свердловина до резервуарів чистої води, тобто, до станції 2-го підйому – в районі 2-х кілометрів. Криниць таких є 4 штуки. І кожна розмішена одна від другої на відстані 700-800 метрів”.

Бантрох розповідає, що очисні споруди Гусятинського водоканалу збудували в 1980-х роках. Утримання цих фільтрів впливає на ціну за водовідведення.

“Вентилятори розбивають густі частки. Вони переходять відстій і звідти йдуть на болотяні поля. А вода з труби виходить в зарічок. Біологічної очистки ми не змогли організувати”.

Заступниця керівника обласного департаменту житлово-комунального господарства Софія Близнюк розповідає, загалом в області зареєстровані 39 підприємств, які займаються водопостачанням та водовідведенням. Вона розповіла, як встановлюють тарифи:

“Зі 39 суб’єктів – 1 підпорядковується Національній комісії, що здійснює державне регулювання – це “Тернопільводоканал”. Всі інші підприємства підпорядковані і ліцензуються в облдержадміністрації, а тарифи для них встановлює орган місцевого самоврядування. Підприємство розробляє свої тарифи. Вони мають бути не нижче економічно-обґрунтованих. Тобто, не нижче собівартості”.

За словами Бантроха, в Гусятині є майже 1700 споживачів води. За словами заступника голови Теребовлянської громади Юрія Дзюбана, ціна на воду в місті низька, бо там не працюють очисні споруди. Суспільне