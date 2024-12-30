Правоохоронці досліджують документи у справі ексмера Полтави, який розголосив дані про військову частину

Наприкінці грудня заплановане чергове засідання суду у справі ексмера Полтави Олександра Мамая. Його підозрюють у публічному розголошенні інформації про розташування нової військової частини у місті. Про це повідомляє «Полтавська думка», що публікує новини Полтави.

«Полтавська думка» з посиланням на пресконференцію керівника обласної прокуратури Полтавщини Євгена Гладія пише, що у березні цього року змінився склад суду. Відтоді заново розпочали розглядати справу. Деталей керівник прокуратури не назвав з посиланням на те, що розгляд триває у закритому режимі. Втім Гладій зазначив, що наразі триває дослідження документів, які долучені до справи органами досудового розслідування.

Пригадаємо, що у грудні 2022 року колишній міський голова Олександр Мамай під час брифінгу повідомив про місце розташування нової військової частини в Полтаві, її структуру та місце дислокації. Вже 29 грудня йому було вручено підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України, яка стосується несанкціонованого розповсюдження даних про переміщення, розташування зброї, бойових припасів, а також про переміщення або дислокацію Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Як повідомив Гладій, цьогоріч до суду направили 72 обвинувальні акти за злочини, які пов’язані з військовою агресією. Серед них 13 справ стосуються колабораційної діяльності, 11 – державної зради, 6 – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, 3 – пособництва агресору, та 1 – незаконного поширення інформації про місцеперебування та розташування військової техніки.

Керівник прокуратури сказав, що у 2024 році засуджено жителя Полтави за державну зраду. Чоловік отримав 15 років в’язниці. Ще відомо, що до суду скерували 3 обвинувальні акти щодо двох громадян та одного депутата Херсонської обласної ради. Фігуранти передавали російським військовим транспорт, квадрокоптери і підтримали окупантів.

До відповідальності притягнули чоловіка з Кременчука, який публікував у телеграм-групах інформацію про перебування працівників ТЦК та СП. Також вирок отримав житель Полтавського району за публікацію у соцмережі відео з переміщенням військової техніки.

Нині завершується розслідування щодо чотирьох людей, які передали до ворожих спецслужб дані про військові об’єкти оборонних підрозділів та критичну інфраструктуру. Усіх підозрюваних взяли під варту.