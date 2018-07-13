На Тернопільщині перед судом постануть 4 осіб, які купували авто і отримували субсидії

Четверо жителів одного з районів Тернопільської області постануть перед судом через те, що приховали реальне фінансове становище, отримуючи субсидії на комунальні послуги.

З 2015 до 2018 років ці особи купували автівки за більш, як 50 тис. грн., але в декларації про призначення субсидії цього не вказали.

Одна з цих осіб впродовж чотирьох років отримувала державні субсидії на суму більш, ніж 42 тисячі гривень, в іншому випадку йшлося про 22 тис. з лишком грн.

Відповідно до Кримінального Кодексу України, їм “світить” обмеження волі на термін до 3-х років.

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