За 65 пакетиків наркотиків тернополянин сяде на три роки

Тернопільський апеляційний суд залишив без змін вирок Тарасу О. за незаконне придбання та збут наркотичних засобів

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Тараса О., який оскаржував вирок Тернопільського міськрайонного суду від 18 вересня 2025 року. Відповідно до вироку, Тарас О. був засуджений за незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також за незаконний збут наркотиків у великих розмірах.

Обвинувачений незаконно придбав 65 згортків наркотичних речовин, загальною вагою понад 20 грамів. Під час здійснення “закладок” у місті Тернополі 21 квітня 2022 року, Тараса було затримано поліцією, і вилучено наркотики. Суд першої інстанції призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Захисник Тараса О. оскаржував вирок, просячи звільнити підзахисного від відбування покарання з випробуванням, посилаючись на його інвалідність, позитивну характеристику та участь у допомозі ЗСУ. Однак, апеляційний суд, детально перевіривши обставини справи, відхилив апеляцію. Колегія суддів зазначила, що злочин Тараса О. був тяжким, із значною суспільною небезпекою, і тому пом’якшення покарання не відповідало вимогам ст. 65 КК України.

Таким чином, суд залишив вирок без змін, підтвердивши покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, яке повністю відповідає тяжкості скоєного злочину.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду