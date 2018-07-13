У тернопільській бібліотеці дітей вчили… гратися з калюжами

12 липня у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей зібралися найменші читачі бібліотеки, щоб взяти участь у грі «Диво калюжа», із циклу розвиваючих ігор за методикою М. Монтессорі. Ця вправа має велике виховне значення: дитина, яка пролила щось, зможе прибрати за собою. Це покаже малюкові, що безвихідних ситуацій не буває – що б не сталось, все можна виправити.

Спочатку малюкам показали як переносити губкою воду з однієї тарілки в іншу, тоді поставили дві тарілки: одна з невеликою кількістю води, інша – порожня. Діти із захопленням набирали губкою воду в одній тарілці і віджимали над іншою, і намагались це робити так, щоб з губки не капало на стіл. Проте, попри всі зусилля, робити це акуратно не всім вдалося, і ще з більшим захопленням малеча витерла калюжу, зібравши її губкою.

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