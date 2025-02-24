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Новини Тернополя 

На Тернопільщині працівник отримав важкі травми у цеху на роботі

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З тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Микулинецької селищної громади.
При виїзді слідчо-оперативної групи Теребовлянського відділення поліції з’ясувалося, що травми 47-річний чоловік отримав на робочому місці. Швидку та поліцію викликали співробітники.
Потерпілий – працівник чавунного цеху. За попередньою інформацією, він під час виконання робіт впав з висоти власного зросту та вдарився головою об бетонне покриття.
За даним фактом відкрито провадження відповідно до частини 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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