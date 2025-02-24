На Тернопільщині вихователька била дітей. Є відео злочину

Судитимуть виховательку одного зі спеціальних навчальних закладів, яка побила дітей у їдальні цієї спецшколи . Ювенальні прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно виховательки однієї із зі спеціальних шкіл на Тернопільщині за ч. 1 ст. 126 КК України (умисне завдання удару, вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного бою і не спричинили тілесних ушкоджень).

Встановлено, що у вересні 2024 року вихователька, побачивши, як другокласник спецшколи вечеряє, стоячи біля столу у їдальні, вирішила «покарати» його за нібито неналежну поведінку, вдаривши дитину рукою по лівому плечу, а згодом ще кілька разів по потилиці. Через кілька хвилин педагог побачила біля віконця з видачі страв першокласника, який теж, за переконанням виховательки, погано себе поводив. Жінка схопила за руку дитину й почала тягнути, хлопчик впав на підлогу, вирвався з рук виховательки й відбіг убік. Проте працівниця спецшколи знову підійшла до першокласника й вдарила його по потилиці.

Моменти побиття дітей були зафіксовані на відео камер спостереження навчального закладу.

Завершено розслідування, що здійснювали дізнавачі СД ВП № 5 Тернопільського РУП ГУНП в області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури