На річках Тернопільщини очікують критичне обміління: оголошено ІІІ рівень небезпеки

На річках Тернопільської області протягом 1–15 вересня прогнозують подальше зниження рівнів води до надзвичайно низьких значень. Подекуди показники можуть опуститися нижче найнижчих за весь період спостережень.

Попередження про стихійні гідрологічні явища стосується річок басейну Дністра, зокрема на території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Синоптики прогнозують подальше зменшення водності річок до критеріїв маловоддя та нижче за них. На більшості ділянок спостерігатиметься значне заростання русел водною рослинністю.

На окремих малих річках можливе повне припинення стоку. Це може призвести до подальшого ускладнення роботи водогосподарського комплексу.

Небезпечне явище оцінюють за ІІІ рівнем небезпеки — коричневим 🟫.

Подібна ситуація прогнозується і на річках суббасейну Тиси в Закарпатській області. Там також очікують зниження рівнів води до найнижчих значень за весь період спостережень, а на окремих ділянках — навіть нижче них.

На верхніх ділянках Тиси та її притоках — Тереблі й Тересві — водність річок може знизитися до критеріїв маловоддя. У басейнах Ріки, Боржави, Латориці та Ужу — нижче критеріїв маловоддя.

Фахівці попереджають, що тривале маловоддя створює додаткові ризики для функціонування водогосподарської системи та водозабезпечення.