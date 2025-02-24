ДТП на Тернопільщині: 22-річний водій Opel Vectra злетів у кювет і опинився в реанімації

Про автомобіль у кюветі та водія без свідомості на спецлінію “102” 23 лютого о 7:15 повідомив чоловік. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медичної допомоги.

За попередньою інформацією, 22-річний житель Микулинецької територіальної громади, керуючи автомобілем марки Opel Vectra, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет. Аварія трапилася між селами Дарахів та Струсів, неподалік перехрестя.

У результаті удару кермувальник втратив свідомість. Чоловіка з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.