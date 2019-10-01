На Тернопільщині сьогодні розпочався осінній призов на строкову військову службу: подробиці

Від 1 жовтня в Україні розпочинається осінній призов на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань.

Служитимуть мешканці Тернопільської області, здебільшого, на території Західної України у місцях постійної дислокації військових частин і у район проведення ООС не направлятимуться.

Призов триватиме до кінця року. До строкової служби з Тернопільської області залучать близько півтисячі новобранців віком від 20 до 27 років, які не мають права на звільнення чи відстрочку.

Найбільше новачків скерують до Збройних Сил України. Потраплять тернополяни також до Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту й Державної прикордонної служби. Бійці служитимуть щонайбільше півтора року, а ті у кого є повна вища освіта – рік.

Серед основних вимог осіннього призову – не допустити відправлення до військових частин призовників, які не придатні для служби за станом здоров’я.

Забезпечуватимуть осінню кампанію в регіоні Тернопільська обласна та 16 районних призовних комісії.