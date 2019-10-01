У психіатрії Тернополя відбулася знакова подія – для лікування осіб з вадами психікм придбано сучасний апарат

У психіатрії Тернополя відбулася знакова подія – для лікування осіб з вадами психічного здоров’я придбано сучасний апарат нового покоління американського виробництва TYMOTRON для проведення електроконвульсивної терапії. Це стало можливим за сприяння ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, професора Михайла Корди. Вчена рада ТНМУ одноголосно підтримала рішення щодо необхідності придбання цього апарату для потреб кафедри психіатрії, наркології та медичної психології, яка розташована на базі КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» ТОР.

27 вересня проведено перший сеанс ЕСТ пацієнту, який страждає на хронічний психічний розлад та є резистентним до психофармакотерапії. Презентація апарату відбулася за участі проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професора Степана Запорожана, генерального директора лікарні, заслуженого лікаря України, Володимира Шкробота, завідувача кафедри психіатрії, медичної психології та наркології, професора Олени Венгер та членів колективу лікарні і кафедри.

Тренінг оволодіння практичними навиками роботи на апараті провели колеги з Хмельницької обласної психіатричної лікарні – завідувач реанімаційним відділенням Найдук І.М. та завідувач психіатричним відділенням Гатін О.Ю.

Метод електроконвульсивної терапії є «золотим стандартом» для подолання резистентності до фармакотерапії при багатьох психічних порушеннях, а також методом вибору при резистентній депресії зі стійкими суїцидальними тенденціями, кататонічно-онейроїдній, фебрильній та резистентній формах шизофренії, стійкому гебефренному збудженні, обсесивно-компульсивному розладі тощо.

Це метод базується на викликанні у пацієнта судомних нападів за допомогою подразнення головного мозку електричним струмом. Після сомато-неврологічного обстеження проводять низку сеансів ЕСТ із застосуванням внутрішньовенного наркозу та міорелаксантів, для запобігання виникнення ускладнень.

Використання такою пристрою сприятиме покращенню якості навчальної роботи зі студентами та лікарями-інтернами, підвищенню мотивації до навчання у майбутніх лікарів, усвідомленню важливості знань і вміння застосування їх на практиці, для успішного оволодіння майбутньою професією, розвитку клінічного мислення, а також дасть можливість допомогти пацієнтам в отриманні повноцінної психіатричної допомоги та покращення якості життя.

Окрему роль буде відведено застосуванню апарату під час проведення планової науково-дослідної роботи кафедри для вивчення ефективності даного методу при лікуванні психічних розладів, розробці нами схем лікування з використанням електроконвульсивної терапії, особливо при резистентності до психотропних засобів, сприятиме удосконаленню протоколів лікування психічних розладів та впровадження їх у практичне використання.

Працівники кафедри психіатрії, наркології та медичної психології й адміністрація лікарні висловлюють щиру вдячність ректору та вченій раді ТНМУ за придбання сучасного апарату та сприяння у покращенні лікувальної та науково-педагогічної роботи.

Джерело: Прес-служба ТНМУ ім. І. Горбачевського