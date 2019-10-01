Скільки відпочивати між підходами: поради сертифікованого тренера з Тернополя Олексія Гайсюля

Персональний тренер у Тернополі і сертифікований дієтолог Олексій Гайсюль відтепер даватиме професійні поради читачам “Погляду”, які займаються спортом.

Сьогодні розповім про те, як багато треба відпочивати між підходами.

Передусім, все залежить від стилю тренування.

Наприклад, якщо тренування силове, то перерва може бути 3-5 хв між підходами. Позаяк ми працюємо в цей момент на максимумі своїх можливостей, тому стільки відпочинку треба для того, аби м‘язи отримали достатньо кисню і мали час, щоб не окислитись («забитись» іншими словами). Це стосується моментів, коли ми працюємо по 1-6 разів у підході.

Крім цього є два️ інші стилі – памповий і суперсетний.

У памповому ми стараємось якомога більше крові «закачати» в м’язеву групу. Тут кількість повторів набагато більша, але перерви між підходами також маленькі, щоб не втратити гіпертрофію м’язу. В такому випадку відпочивати можна по відчуттях, зазвичай це 40-60 секунд.

Наступний — суперсетний комплекс. Тут ми виконуємо умовно від 5 до 10 вправ без перерви. Пауза тут можлива тільки після завершення кола. Між суперсетами достатньо 1-2 хв на перепочинок. Для такого стилю дуже важливо не збивати дихання, старатись працювати в одному ритмі. Не забувайте: суперсети дуже ефективні при схудненні. Втім, періодично їх можна використовувати всім, бо вони суттєво укріплюють серцево-судинну систему ️ це як своєрідний лайк для вашого справжнього серця:)

Наразі у мене все. Наступна публікація буде про міфи, які стосуються болю у м’язах після тренувань, так званої “крепатури”. Зустрінемося на “Погляді”.

Якщо є запитання, або маєте бажання записатися до мене на тренування, телефонуйте: 063 159 87 55.

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