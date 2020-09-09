На Тернопільщині викрито групу з 7 осіб, яка незаконно виготовляла ID-картки громадян країн ЄС

Під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури, спільно з працівниками Тернопільського управління ВБ ДВБ України та слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області, викрито міжрегіональну групу осіб, які виготовляли та збували незаконно виготовлені офіційні документи із нанесеними підробленими голографічними захисними елементами.

За версією слідства, 7 жителів Тернопільської, Одеської та Львівської областей організували незаконний бізнес із виготовлення ID-карток громадян країн Європейського Союзу. З метою протиправної діяльності група осіб підшуковувала громадян України, яким були потрібні документи громадян країн Європейського Союзу для працевлаштування та офіційного перебування на території таких країн.

Вартість послуг з виготовлення підроблених ID-карток коштувала від 100 до 300 Євро.

На території Одеської, Львівської та Тернопільської областей проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено підроблені офіційні документи – ID-картки іноземців, обладнання для їх виготовлення, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, велику кількість стрічок та плівок із голографічними захисними елементами, банківські картки, близько 15 тис доларів США, 5 тис Євро та інші грошові кошти, чорнову бухгалтерію і автомобілі.

На сьогодні, 7 учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч .3 ст. 358 КК України, з яких 3 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.