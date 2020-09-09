Сам собі голова і депутат: як жителі самі можуть пропонувати рішення в Тернополі

Вам не обов’язково потрібно бути депутатом чи міським головою, щоб пропонувати рішення на сесію міської ради. Знаєте що у Тернополі є проблеми, але влада їх не вирішує? Місцева ініціатива – це саме той механізм участі громадян, який дозволяє впливати на місцеву владу самостійно. У статті розглядаємо як це можна реалізувати у Тернопільській громаді.

Місцева ініціатива та як її подати

Місцева ініціатива – це офіційна пропозиція членів територіальної громади до органів місцевого самоврядування з питань, які належать до їх компетенції. Місцева ініціатива подається як проект рішення і обов’язково має розглядатися на сесії міської ради.

Подати ініціативу можуть громадяни, які досягли 18 років та зареєстровані в межах Тернопільської міської територіальної громади, а також органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади. Це- будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.

Щоб подати ініціативу на розгляд сесії вона має “зібрати” 250 голосів тернополян. У місцевій ініціативі необхідно вказати :

1) перелік чітко сформульованих питань для розгляду на відкритому засіданні ради та/або назва/текст проекту рішення ради;

2) прізвища, імена і по батькові, адреси реєстрації та контакти членів ініціативної групи;

3) прізвище, ім’я і по батькові, адреса реєстрації, контакти уповноваженого представника ініціативної групи.

На що слід звернути увагу

З моменту отримання повідомлення про внесення місцевої ініціативи у міській раді зобов’язані зареєструвати повідомлення про внесення місцевої ініціативи у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у Тернопільській міській територіальній громаді. А впродовж п’яти робочих днів повний тексту повідомлення про внесення місцевої ініціативи мають розмістити на офіційному веб-сайті ради.

Впродовж трьох робочих днів з моменту реєстрації, ініціативу перевіряють на відповідність вимогам Положення про місцеву ініціативу. Після цього її або передають до розгляду на найближчу сесію, або відмовляють у розгляді, або передають на доопрацювання. Про прийняте рішення уповноваженого представника ініціативної групи повідомляють письмово впродовж трьох днів.

Що варто змінити у Положенні про місцеву ініціативу?

Місцева ініціатива у Тернополі регулюється Статутом Тернопільської міської територіальної громади та Положенням “Про місцеві ініціативи в Тернопільській міській територіальній громаді (додаток 3)”. Крім комітетів як органів самоорганізації населення не передбачено інших форм об’єднань громадян- громадських організацій, благодійних фондів, ОСББ, тощо.

Також не визначено порядку створення ініціативної групи. Тобто невідомо яким способом ця група має утворюватися: загальними зборами жителів, рішенням громадських слухань, зборами трудового колективу чи в інший спосіб.

Крім цього варто було б зменшити кількість підписів потрібних для ініціативи, оскільки в законі немає механізму визначення цієї кількості. Громада має сама визначити число підписів і ця сума має бути логічно обгрунтованою. Незрозумілою залишається вимога вказувати серію та номер паспорта у додатку про склад ініціативної групи, оскільки у самому Положенні ці дані вказувати не потрібно.