16:06 | 9.09.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У цьому Тернопільському університеті найкращі студенти отримують іменні стипендії

Irena 0 Views Прокоментуй!
У Тернопільському національному медичному університеті кращі студенти традиційно отримують іменні стипендії. Зокрема, у навчально-науковому інституті медсестринства ТНМУ у 2017 році започатковано надання іменних стипендій родини Шумки (громадяни Канади) студентам, котрі здобувають фах медичної сестри. Обираються студенти за конкурсом і отримують стипендії ті, котрі мають особливі досягнення у навчанні, і молоді люди, котрі цього найбільше потребують.
Студентка третього курсу ННІ медсестринства Аліна Верхола – одна із володарок іменної стипендії Шумки у 2020 році.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *