У цьому Тернопільському університеті найкращі студенти отримують іменні стипендії

У Тернопільському національному медичному університеті кращі студенти традиційно отримують іменні стипендії. Зокрема, у навчально-науковому інституті медсестринства ТНМУ у 2017 році започатковано надання іменних стипендій родини Шумки (громадяни Канади) студентам, котрі здобувають фах медичної сестри. Обираються студенти за конкурсом і отримують стипендії ті, котрі мають особливі досягнення у навчанні, і молоді люди, котрі цього найбільше потребують.

Студентка третього курсу ННІ медсестринства Аліна Верхола – одна із володарок іменної стипендії Шумки у 2020 році.