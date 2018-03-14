Крадену деревину мер Хоросткова ховає на території підприємства брата свого заступника? (фото)

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Зрізані дерева, від яких так відхрещується мер Хоросткова Степан Гладун і які так довго шукала поліція жителі міста знайшли на території приватного підприємства. Прикметно, що це підприємство належить рідному брату заступника міського голови Сергія Колосівського – Андрію, – пише “НАРОДНА ПРАВДА”.

Раніше журналісти “НАРОДНОЇ ПРАВДИ” писали про те, що жителі Хоросткова підозрюють мера міста у тому, що він розкрадає ліс, який належить громаді. Напередодні 8 березня в урочищі “Дубина” працівники комунального підпримєства вирізали більше ста здорових ясенів.

Причепи з деревиною у Хоросткові вночі зупинила поліція. Аби залагодити конфлікт поспілкуватися з правоохоронцями виїхав сам міський голова Степан Гладун і його заступник Сергій Колосівський.

Люди, які живуть поруч урочища “Дубина” розповіли, що сюди частенько їздить тягач з причепами, на яких навантажені зрізані дерева. А взимку комунальний трактор щонеділі розгортав дорогу до лісового масиву.

Кругляки діаметром 80-100 сантиметрів жителі Хоросткова помітили у найвіддаленішому куточку одного із підприємств. Дерева нібито хотіли сховати, адже затягнули аж за недобудовану будівлю. Як виявилося, територія, на якій знайшли зрізану деревину належить приватному підприємцю Андрію Михайловичу Колосівському. Рідний брат цього чоловіка є давнім другом і навіть більше тепер офіційно працевлаштований заступником мера Хоросткова Степана Гладуна Сергій Колосівський.

Жителі Хоростокова одразу на місце події викликали правоохоронців, щоб ті встановили чиї це дерева і де саме вони були зрізані.