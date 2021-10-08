На Тернопільщині захворюваність на COVID-19 у вересні, порівняно з липнем, виросла у 25 разів

Понад 600 нових хворих на COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. За словами епідеміологів, захворюваність стрімко зростає у Чортківському і Тернопільському районах.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, ситуація з коронавірусом на Тернопільщині неблагополучна та зберігає тенденції до ускладнення.

«Цього тижня кожного дня реєструємо значну кількість хворих: 300-400 випадків, 600 випадків. Якщо проаналізувати квартал, то бачимо, що за липень було зареєстровано 202 випадки, за серпень 1257, за вересень – 5159. Бачимо, наскільки зросла захворюваність у вересні, порівняно з липнем, ріст простежується у 25 разів. Ситуація не може не викликати занепокоєння».

Додамо, в Україні 11 областей відповідають «помаранчевій» зоні карантину: Вінницька, Рівненська, Херсонська і Хмельницька області. Рівень госпіталізацій хворих на коронавірус, перевищено в Харківській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Тернопільщина перебуває наразі у «жовтій» зоні карантину.

ЗЗ