Гранітний Львів і бруківочний Тернопіль: порівняння не на користь Файного міста

Відомий тернопільський екоактивіст, голова громадської організації «Екоальянс» Олександр Філь зробив порівняння сучасного Львова і його рідного Тернополя. Для Файного міста воно вийшло не втішним, на жаль.

– Після річної перерви з дружиною побували у Львові. За той час багато зроблено – реконструкцію площф залізничного вокзалу, театру ім. Марії Заньковецької тощо. Основні відмінності розвитку між Львовом і Тернополем: площі закладено гранітом, що на віки (без бруківки); всюди збережено та закладено маленькі газони, що дуже приваблює туристів. У Тернополі все закладається бруківкою; немає хаосу торгівельних буд, тим більше на газонах. Загальна площа зелених зон площ значно переважає, це відчувається усюди. Немає «омолоджених» скалічених дерев. Площу залізничного вокзалу не забудовано, багато зелених насаджень. Громадський транспорт на багато кращий. Усюди велодоріжки, ціла інфраструктура. Немає будівельних кранів у центральній частині міста. Там дійсно відчуваєш що ти у європейському місті, – резюмував голова ГО «Екоальянс» Олександр Філь.