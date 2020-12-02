На Тернопільщині завершився призов офіцерів із запасу
Протягом жовтня 2020 року на Тернопільщині проводилися заходи призову до лав Збройних Сил офіцерів запасу
Вчора в Тернопільському обласному ТЦК СП відбулася відправка офіцерів запасу для проходження військової служби. Так, протягом 3 місяців вони будуть проходити навчання у вищих військових навчальних закладах, а потім – призначені на посади у військові частини. Усього з Тернопільщини призвано 9 осіб.
Нагадаємо :
термін служби – 18 місяців;
призову підлягають чоловіки і жінки віком до 43 років, які свого часу закінчили кафедри військові підготовки, мають вищу освіту, але ще не проходили військову службу в ЗСУ;
грошове забезпечення встановлюється залежно від посади та військового звання;
виплата грошової допомоги на оздоровлення;
виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових умов;
щорічна відпустка – 30 діб;
збереження місця роботи, середнього заробітної плати на весь період військової служби!