На Тернопільщині завершився призов офіцерів із запасу

Протягом жовтня 2020 року на Тернопільщині проводилися заходи призову до лав Збройних Сил офіцерів запасу

Вчора в Тернопільському обласному ТЦК СП відбулася відправка офіцерів запасу для проходження військової служби. Так, протягом 3 місяців вони будуть проходити навчання у вищих військових навчальних закладах, а потім – призначені на посади у військові частини. Усього з Тернопільщини призвано 9 осіб.

Нагадаємо : термін служби – 18 місяців; призову підлягають чоловіки і жінки віком до 43 років, які свого часу закінчили кафедри військові підготовки, мають вищу освіту, але ще не проходили військову службу в ЗСУ; грошове забезпечення встановлюється залежно від посади та військового звання; виплата грошової допомоги на оздоровлення; виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових умов; щорічна відпустка – 30 діб; збереження місця роботи, середнього заробітної плати на весь період військової служби!