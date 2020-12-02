10:14 | 2.12.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині завершився призов офіцерів із запасу

Irena 0 Views Прокоментуй!

Протягом жовтня 2020 року на Тернопільщині проводилися заходи призову до лав Збройних Сил офіцерів запасу✔️

Вчора в Тернопільському обласному ТЦК СП відбулася відправка офіцерів запасу для проходження військової служби. Так, протягом 3 місяців вони будуть проходити навчання у вищих військових навчальних закладах, а потім – призначені на посади у військові частини. Усього з Тернопільщини призвано 9 осіб.

‼️Нагадаємо :

✔️термін служби – 18 місяців;

✔️призову підлягають чоловіки і жінки віком до 43 років, які свого часу закінчили кафедри військові підготовки, мають вищу освіту, але ще не проходили військову службу в ЗСУ;

✔️грошове забезпечення встановлюється залежно від посади та військового звання;

✔️виплата грошової допомоги на оздоровлення;

✔️виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових умов;

✔️щорічна відпустка – 30 діб;

✔️збереження місця роботи, середнього заробітної плати на весь період військової служби!

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