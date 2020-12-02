Ранок 2 грудня: повідомили коронавірусну статистику на Тернопільщині за останню добу

281 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 02 грудня 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 2 (жінка 69 р. м. Тернопіль, чоловік 53 р. м. Тернопіль).

одужало – 310 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 1281

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 28375 осіб;

одужало – 22395 осіб;

летальних випадків – 385 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –7557 (5709 одужало, 89 летальних, 1759 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1457 (1094 одужало, 13 летальних, 350 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1346 (1114 одужало, 21 летальних, 211 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1127 (1000 одужало, 17 летальних, 110 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1446 (1061 одужало, 21 летальних, 364 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1276 (1063 одужало, 26 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 187 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1285 (1040 одужало, 19 летальних, 226 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 644 (566 одужало, 9 летальних, 69 продовжують хворіти);

– Козівський район – 828 (652 одужало, 5 летальних, 171 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1626 (1358 одужало, 27 летальних, 241 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 719 (588 одужало, 2 летальних, 129 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1073 (933 одужало, 21 летальних, 119 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1090 (749 одужало, 10 летальних, 331 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 402 (347 одужало, 3 летальних, 52 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1175 (955 одужало, 25 летальних, 195 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2344 (1750 одужало, 26 летальних, 568 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2081 (1648 одужало, 30 летальних, 403 продовжують хворіти);

– Шумський район – 899 (768 одужало, 20 летальних, 111 продовжують хворіти);

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (63 особи)

Бережанський район (16 осіб):

• м. Бережани – 13

• с. Куропатники – 1

• с. Надорожнів – 1

• с. Курятин – 1

Борщівський район (4 особи):

• м. Борщів – 1

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Бережанка – 1

• с. Більче-Золоте – 1

Бучацький район (6 осіб):

• м. Бучач – 2

• с. Верб’ятин – 2

• с. Підзамочок – 1

• с. Жнибороди – 1

Гусятинський район (11 осіб):

• смт Гусятин – 1

• м. Копичинці – 3

• м. Хоростків – 2

• с. Сидорів – 1

• с. Яблунів – 1

• с. Мала Лука – 1

• смт Гримайлів – 1

• с. Товсте – 1

Заліщицький район (10 осіб):

• м. Заліщики – 4

• с. Добрівляни – 1

• с. Іване-Золоте – 1

• с. Винятинці – 3

• с. Дзвиняч – 1

Збаразький район (32 особи):

• м. Збараж – 5

• смт Вишнівець – 7

• с. Раковець – 1

• с. Бутин – 1

• с. Федьківці – 4

• с. Старий Вишнівець – 1

• с. Кинахівці – 8

• с. Поляни – 1

• с. Мишківці – 3

• с. Бодаки – 1

Зборівський район (4 особи):

• м. Зборів – 2

• с. Гаї-За-Рудою – 1

• с. Білокриниця – 1

Козівський район (28 осіб):

• смт Козова – 14

• с. Великий Ходачків – 2

• с. Медова – 4

• с. Слобідка – 1

• с. Вікторівка – 1

• с. Потік – 1

• с. Ценів – 1

• смт Козлів – 1

• с. Криве – 1

• с. Дибще – 2

Кременецький район (15 осіб):

• м. Кременець – 5

• м. Почаїв – 3

• с. Новий Олексинець – 1

• с. Устечко – 3

• с. Сапанів – 1

• с. Підлісці – 1

• с. Іква – 1

Лановецький район (9 осіб):

• м. Ланівці – 2

• с. Буглів – 1

• с. Білозірка – 1

• с. Маневе – 3

• с. Жуківці – 1

• с. Жили – 1

Монастириський район (0 осіб)

Підволочиський район (25 осіб):

• смт Підволочиськ – 16

• м. Скалат – 1

• с. Коршилівка – 1

• с. Нове Село – 1

• с. Шевченкове – 1

• с. Скорики – 1

• с. Богданівка – 1

• с. Гнилиці – 1

• с. Мислова – 1

• с. Качанівка – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (2 особи):

• м. Теребовля – 1

• с. Боричівка – 1

Тернопільський район (29 осіб):

• смт Велика Березовиця – 7

• с. Драганівка – 1

• с. Великий Глибочок – 2

• смт Великі Бірки – 3

• с. Велика Лука – 3

• с. Мар’янівка – 2

• с. Мишковичі – 1

• с. Смиківці – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Шляхтинці – 1

• с. Біла – 5

• с. Підгородне – 1

• с. Чистилів – 1

Чортківський район (10 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Полівці – 1

• с. Нагірянка – 1

• с. Звиняч – 2

• с. Угринь – 1

Шумський район (17 осіб): • м. Шумськ – 3 • с. Малі Дедеркали – 2 • с. Великі Дедеркали – 3 • с. Сураж – 4 • с. Темногайці – 2 • с. Шумбар – 1 • с. Бірки – 1 • с. Великі Загайці – 1