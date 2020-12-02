Ранок 2 грудня: повідомили коронавірусну статистику на Тернопільщині за останню добу
281 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 02 грудня 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 2 (жінка 69 р. м. Тернопіль, чоловік 53 р. м. Тернопіль).
одужало – 310 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1281
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 28375 осіб;
одужало – 22395 осіб;
летальних випадків – 385 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –7557 (5709 одужало, 89 летальних, 1759 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1457 (1094 одужало, 13 летальних, 350 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1346 (1114 одужало, 21 летальних, 211 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1127 (1000 одужало, 17 летальних, 110 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1446 (1061 одужало, 21 летальних, 364 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1276 (1063 одужало, 26 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 187 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1285 (1040 одужало, 19 летальних, 226 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 644 (566 одужало, 9 летальних, 69 продовжують хворіти);
– Козівський район – 828 (652 одужало, 5 летальних, 171 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1626 (1358 одужало, 27 летальних, 241 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 719 (588 одужало, 2 летальних, 129 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1073 (933 одужало, 21 летальних, 119 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1090 (749 одужало, 10 летальних, 331 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 402 (347 одужало, 3 летальних, 52 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1175 (955 одужало, 25 летальних, 195 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2344 (1750 одужало, 26 летальних, 568 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2081 (1648 одужало, 30 летальних, 403 продовжують хворіти);
– Шумський район – 899 (768 одужало, 20 летальних, 111 продовжують хворіти);
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (63 особи)
Бережанський район (16 осіб):
• м. Бережани – 13
• с. Куропатники – 1
• с. Надорожнів – 1
• с. Курятин – 1
Борщівський район (4 особи):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Бережанка – 1
• с. Більче-Золоте – 1
Бучацький район (6 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Верб’ятин – 2
• с. Підзамочок – 1
• с. Жнибороди – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 3
• м. Хоростків – 2
• с. Сидорів – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Мала Лука – 1
• смт Гримайлів – 1
• с. Товсте – 1
Заліщицький район (10 осіб):
• м. Заліщики – 4
• с. Добрівляни – 1
• с. Іване-Золоте – 1
• с. Винятинці – 3
• с. Дзвиняч – 1
Збаразький район (32 особи):
• м. Збараж – 5
• смт Вишнівець – 7
• с. Раковець – 1
• с. Бутин – 1
• с. Федьківці – 4
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Кинахівці – 8
• с. Поляни – 1
• с. Мишківці – 3
• с. Бодаки – 1
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 2
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Білокриниця – 1
Козівський район (28 осіб):
• смт Козова – 14
• с. Великий Ходачків – 2
• с. Медова – 4
• с. Слобідка – 1
• с. Вікторівка – 1
• с. Потік – 1
• с. Ценів – 1
• смт Козлів – 1
• с. Криве – 1
• с. Дибще – 2
Кременецький район (15 осіб):
• м. Кременець – 5
• м. Почаїв – 3
• с. Новий Олексинець – 1
• с. Устечко – 3
• с. Сапанів – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Іква – 1
️Лановецький район (9 осіб):
• м. Ланівці – 2
• с. Буглів – 1
• с. Білозірка – 1
• с. Маневе – 3
• с. Жуківці – 1
• с. Жили – 1
️Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (25 осіб):
• смт Підволочиськ – 16
• м. Скалат – 1
• с. Коршилівка – 1
• с. Нове Село – 1
• с. Шевченкове – 1
• с. Скорики – 1
• с. Богданівка – 1
• с. Гнилиці – 1
• с. Мислова – 1
• с. Качанівка – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (2 особи):
• м. Теребовля – 1
• с. Боричівка – 1
Тернопільський район (29 осіб):
• смт Велика Березовиця – 7
• с. Драганівка – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• смт Великі Бірки – 3
• с. Велика Лука – 3
• с. Мар’янівка – 2
• с. Мишковичі – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Біла – 5
• с. Підгородне – 1
• с. Чистилів – 1
️Чортківський район (10 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Полівці – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Звиняч – 2
• с. Угринь – 1
Шумський район (17 осіб):
• м. Шумськ – 3
• с. Малі Дедеркали – 2
• с. Великі Дедеркали – 3
• с. Сураж – 4
• с. Темногайці – 2
• с. Шумбар – 1
• с. Бірки – 1
• с. Великі Загайці – 1