Лікар-невролог Олена Шершун: «Неврози потребують комплексного лікування, і в даному випадку соромитися нічого!»

Фобії, панічні атаки, нервове виснаження – непереборна проблема для багатьох людей. Різновидів і форм неврозів дуже багато. Темп сучасного життя і науковий прогрес додають нових і нових проявів цієї хвороби. Неврозом називають тимчасові проблеми з нервовою системою. Тимчасовість у даному разі означає зворотність процесів, можливість вилікуватися, повернути організм до нормального стану. Але далеко не завжди це вдається. Детальніше про неврози нам розповіла завідувачка психіатричного відділення №10

Олена Шершун

«58% пацієнтів із неврозами скаржаться на головні болі»

– За кілька останніх десятиліть значно зросла кількість людей із нестабільною психікою. З початку XX сторіччя й дотепер чисельність хворих на невротичні розлади у найрозвиненіших країнах світу збільшилась у 60 разів. Психологи й медики нині б‘ють на сполох і називають неврози хворобою цивілізації, адже неврозами різних форм страждають близько 20% населення планети. Неврози – це психогенно обумовлені оборотні психічні розлади, що проявляються емоційною нестійкістю, підвищеною психічною виснаженістю, порушенням загального самопочуття і різних сомато-вегетативних функцій, стани, що не змінюють самосвідомості й усвідомлення хвороби. Неврози – це хвороба молодих людей активного, працездатного віку.

Невроз можна порівняти з коротким замиканням в електричній мережі – різким ударом, який виводить із ладу всю систему. Подібний несподіваний удар у разі неврозу відчуває мозок людини,- каже Олена Ігорівна.

– Які основні причини виникнення неврозів?

– Значні та надмірні навантаження фізичного та психоемоційного характеру, хронічна відсутність відпочинку, особливості характеру (підвищена відповідальність, трудоголізм, завищені вимоги до себе та оточуючих, особливості нервової системи (збудливість, тривожність), часті стреси, психічні травми, особливо у ранньому дитячому віці. Існує величезна кількість різновидів цього захворювання. Це тривожні розлади, реакції на стрес та важку травму, депресивні, фобічні, соматоформні, конверсійні розлади, неврози нав’язливих станів. Кожен із них має свої особливості діагностики, перебігу та лікування.

– Чи є у неврозу свої симптоми?

– Усі симптоми, що виникають у пацієнтів з неврозами, можна розділити на 2 групи. Психічні симптоми: тривога, страх, підвищена чутливість, вразливість, плаксивість, невпевненість у собі, занижена самооцінка, коливання настрою, порушення сну, підвищена чутливість до звуків та інших подразників, відчуття «розбитості», бурхливі емоційні спалахи з наступним виснаженням, розгубленість, забудькуватість та інші.

Фізичні симптоми, які проявляються у відчутті порушення діяльності різних систем організму: порушення серцево-судинної системи: болі в серці (кардіалгії), відчуття порушення серцевого ритму, синдром псевдокоронарної недостатності, судинна дистонія, підйоми артеріального тиску. Порушення дихання: відчуття браку повітря, «грудка в горлі», невротична гикавка, порушення дихання при кризах, у замкнутому просторі, страх задихнутися. Розлади шлунково-кишкового тракту, так званий абдомінальний синдром: відрижка повітрям, аерофагія, гикавка, біль у животі (біль у шлунку), відчуття тяжкості у шлунку, синдром подразненої кишки, функціональні закрепи або проноси. Розлад статевої та сечовивідної функції: часті та хворобливі сечовипускання, болі в сечовому міхурі, мимовільне сечовипускання під час сну, зниження лібідо, імпотенція, фригідність, передчасна еякуляція. Рухові порушення: мимовільні насильницькі рухи голови, тулуба або кінцівок, посмикування м’язів, мимовільне насильницьке сильне мруження очей, афонія (спазм голосового апарата і неможливість говорити).

Головні болі – скарги у 58% хворих із неврозами. Характерні головні болі з переважною участю нервово-м’язового апарата: відчуття «обруча» навколо голови, «каски» на голові, стягування «гумовою шапкою». Головний біль пульсує, стукає у скронях, голова «зараз лопне», біль пронизує, як стріла. Невротичний головний біль за типом психалгії: виникає при напруженні, неприємній ситуації, стресі (іспит, виступ, статевий акт) та ін. Психогенні реакції шкіри: нейродерматит, кропив’янка, висипання за типом псоріазу.

Найчастіше хворі з неврозами лікуються у лікарів різних спеціальностей: терапевтів, кардіологів, гастроентерологів, неврологів, хірургів та ін. Хоча ця патологія більше стосується компетенції психіатрів і психотерапевтів, а хворі багато років безуспішно лікуються у лікарів загального профілю. Багато лікарів часом пізно або зовсім не діагностують невроз, який доволі часто ховається за діагнозами нейроциркуляторної дистонії, вегетосудинної дистонії, інсомнії (безсоння), цефалгії, мігрені, вестибулопатії, коли у хворих багато скарг, але немає об’єктивних даних щодо наявності патології органів або захворювання.

– На які стани варто звернути увагу та коли треба йти до спеціалістів?

– Якщо у вас тривалий розлад сну, тобто ви регулярно спите менше семи годин, при цьому часто прокидаєтеся від кошмарів або просто так, а потім вдень почуваєтеся розбитими, змученими і не можете зібратися з думками. Вам здається, що звуки, які раніше нормально сприймалися, стали дуже гучними, вони буквально ріжуть вухо і дуже дратують. Замучило постійне відчуття втоми, швидка стомлюваність, відсутність відчуття свіжості, бадьорості, наповненості енергією навіть після тривалого сну. Ви стали помічати значне погіршення уваги, пам’яті, зниження працездатності. Вас переслідують нав’язливі страхи, стан тривожності, плаксивість, дратівливість, відсутність настрою, бажання залишитися одному, нікого не бачити і не чути, апатія. З’явилися хвороби: ВСД, втрата апетиту, тахікардія, зниження імунітету, інші захворювання, причини яких медики не можуть встановити.

Якщо подібні симптоми тривалий час вас турбують, то варто зайнятися здоров’ям своєї нервової системи. Можливо, такі зміни в організмі — це симптоми неврозу. Звертайтеся до лікаря-психіатра. Професіонал, що володіє психотерапевтичними методиками і досконало знає можливості медикаментозного лікування, допоможе вам за короткий час впоратися з проблемою.

Лікування хворих із невротичними розладами має бути комплексним: психотерапія, медикаментозна терапія, психореабілітація, фізіотерапія, ЛФК.

«Рідше уявляйте негативний розвиток подій…»

– У сучасному світі важко стримувати емоції, інколи знаходитися в стані спокою просто не виходить, що можете порадити?

– Як тільки ви відчуваєте нервове напруження, проаналізуйте свій стан і спробуйте привести його в норму: сповільнити серцебиття, налагодити нормальне дихання, направити потік думок у раціональне русло. Такий тренінг зменшить стрес і навчить протистояти йому. Як можна рідше уявляйте собі негативний розвиток подій у ситуації, яка викликає у вас тривогу. Навпаки – уявляйте, як вже все закінчилося з найкращим для вас результатом. Вчіться контролювати гнів або роздратування. З самого початку конфліктної ситуації постарайтеся розпізнати спалах гніву і «загасити» його. Уявіть, як ваша емоція розгорається у вигляді багаття, а ви виливаєте у вогонь чашку води. Не забувайте вчасно «випускати пар», якщо негатив узяв над вами верх. Після такого дня краще повністю викластися на тренуванні або по дорозі зайти в зал для занять боксом. Усе ж кращого способу, як підвищити власну стресовитривалість, ніж ефективно вирішувати проблеми, немає. Дієвим, на думку фахівців, є спосіб розбиття великої проблеми на кілька маленьких та складання плану їхнього поступового вирішення. Важливо навчитися вирішувати проблеми, а не хвилюватися через них і нічого не робити.

– Що допоможе бути стресостійким, як запрограмувати себе?

– На даний час ми піддаємося великому впливу інформації, яку чуємо. Переважно вона негативна. Але хочу дати декілька порад: знайдіть собі нову діяльність. Створіть відповідальність за когось, емоції можна творити, приведіть своє життя у фізіологічну норму, правильно харчуйтеся, обов’язкові фізичні навантаження (і це не прибирання, прання, бігання по магазинах), додайте яскравості в одязі, зустрічайтеся з друзями, не «підвисайте» перед телевізором. Картинки повинні бути залежними від вас, а не навпаки.

На завершення Олена Ігорівна розповідає, що людину з неврозом можна побачити за зовнішніми ознакам. Вона ходить із затиснутими кулаками, теребить пальцями, колихає ногами та ін. Ці, здавалося б, дурні звички можуть звернути вашу увагу на стан нервової системи. Також спеціаліст запевняє, що не слід боятися неврозів, адже кожна друга людина страждає на них, одна може довгий час маскувати їх, інша зламається і прийде на лікування, але затягувати не слід. Невротичні порушення можуть кардинально змінити життя людини в негативну сторону. Немає нічого сороміцького в тому, щоби дати своїй нервовій системі нове життя і поглянути на світ світлими очима.

Іванна Біла



