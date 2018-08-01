У Тернопільському коледжі є вільні місця на безкоштовне навчання для учнів після 9 класу

Як інформує Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, у зв’язку з кардинальним збільшенням державного замовлення є вільні місця навчання на безкоштовній основі для учнів після 9 класу на професії:

1) “Соціальний робітник. Гувернер”

2) “Агент з організації туризму. Майстер готельного обслуговування”

3) “Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури”

4) “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Токар”

5) “Електрогазозварник. Бляхар”

Учні зараховуються за результатами співбесіди з математики та української мови. Надається безкоштовно гуртожиток, є їдальня, пільгові категорії харчуються безкоштовно.

Також проводиться набір учнів на базі 11 класів незалежно від результатів ЗНО на платну форму навчання за професією “Офіс-адміністратор”.

Поділіться:









