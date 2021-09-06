Тернопільські дорожники додали «Техно-Буд-Центру» третину мільярда через чергову «необхідність»

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області за переговорною процедурою 30 серпня 2021 року уклала угоду з ТОВ «Техно-Буд-Центр» на ремонт частини міжнародної траси М-19 за 307,5 млн грн. Роботи планують завершити до кінця поточного року.

Підряд на ремонт траси державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернiвцi – Тереблече (на м. Бухарест) км 345+000 – км 447+904 за 1,5 млрд грн фірма отримала у червні 2020 року. Пропозиція фірми була на 185 млн грн меншою від очікуваної ціни. Фірма конкурувала лише з ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада», що пропонувало ціну лише на 816 тис. грн більше. Проте сам тендер зацікавив працівників Державної аудиторської служби, які провели його моніторинг, але порушень не знайшли. Свої скарги відкликали і підприємства, яких не допустили до участі.

Додаткові роботи

Нова додаткова угода укладена через виникнення «необхідності у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника». Згідно з обґрунтуванням від тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, в ході виконання робіт виникла необхідність низки додаткових робіт не передбачених попередньою угодою. Крім того, про необхідність проведення додаткових робіт до САД звернулись голови кількох сільських та міських рад та депутат Тернопільської обласної ради Василь Вислоцький.

Після проведення технічних робіт та корегування проекту, його вартість зросла на 307,5 млн грн, а САД Тернопільської області вирішив, що «…з огляду на те, що «Техно-Буд-Центр» надає послуги за головним (первинним) договором і його техніка дислокована на об’єкті, надаються аналогічні послуги з поточного середнього ремонту, передбачені проектом, та враховуючи те, що додаткові послуги є аналогічні послугам зазначеним у основному договорі, та є технологічно нерозривно пов’язаними з основними видами робіт, тому їх необхідно виконувати тій же підрядній організації».

Це вже не перша потреба в додаткових робіт під час роботи «Техно-Буд-Центру» на трасі М-19. На іншому відтинку траси ( 345+000 – км 447+904), ремонт якого коштував 1,17 млрд грн, фірма також отримала підряд завдяки значному зниженню вартості пропозиції – на 174 млн грн від очікуваної вартості. А єдиним конкурентом було те саме ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада».

Проте, як виявилось пізніше, цю «знижку» підприємство повернуло собі завдяки додатковій угоді, яку уклали вже у вересні 2020 року. також через виникнення необхідності додаткових робіт.

Про підрядника

Власниками ТОВ «Техно-Буд-Центр» є Юрій Ханін та Андрій Ярема. Фірма входить в «Національну асоціацію дорожників України», що об’єднує фаворитів Укравтодору. За підрахунками «Ліги антитрасту», більшість підрядів і готівкових коштів від Укравтодору з 2018 року по 2020 рік отримали всього шість компаній, п’ять з яких входять до «Національної асоціації дорожників України». З початку 2021 року «Техно-Буд-Центр» отримав державних замовлень на 4,3 млрд грн.