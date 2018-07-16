На зустріч Трампа з Путіним в Гельсінки відправилась і тернополянка (фото)

У переддень зустрічі Трампа з Путіним, делегація Вільні Люди прибула в Гельсінки і долучилась до протесту на захист прав людини #HelsinkiCalling. Серед численної делегації є і тернополянка Лілія Мусіхіна.

Вчора, 15 липня, українці сформували колону, учасники якої тримали в руках плакати #FreeSentsovта вигукували гасла “Stop Putin – Stop war”, “Crimea is Ukraine”, “Stop russian aggression”. На Сенатській площі активісти “Вільних Людей” поширили листівки-запрошення на акцію 16 липня щодо Саміту Трамп-Путін.

“Ще з часів Революції Гідності та військової агресії РФ, світове українство довело свою небайдужість до долі Батьківщини. Об’єднуючись по всьому світу в СКУ і РУДОС, діаспора робить великий внесок у перемогу. Одним з важливих фронтів боротьби є лобіювання інтересів України у своїх державах. Саме завдяки зусиллям українців на Батьківщині, в організаціях як Вільні Люди, МНК, в єдності за кордоном, включно з УККА та КУК, СУБ Європи та Австралії – питання України не втрачає своєї актуальності”, – зазначив Borys Potapenko, голова РУДОС.

За словами Кузан Сергій, заступника Керівника Проводу “Вільних Людей”, на сьогоднішніх акціях чітко лунало гасло: Свободу Сенцову та українським політв’язням, що утримуються в РФ. “Ми наголошуємо на тому, що Путін – злочинець, який не поважає жоден закон, а єдине, чим керується у своїй політиці – це нестримна жадоба до завоювання світу, встановлення “русского міра” та поневолення вільних держав. Зі злочинцем не можна сідати за стіл переговорів. Злочинець розуміє лише мову силу. Саме тому весь вільний світ має діяти злагоджено, аби протистояти головній загрозі сьогодення”, – говорить Сергій Кузан, заступник Керівника Проводу “Вільних Людей”, – додав він.

Українці під час виступу звернулись до всього світу, аби привернути увагу до українських політичних в’язнів, що утримуються в Росії. Зокрема, сестра Сенцова Наталія Каплан розповіла про протест Олега Сенцова шляхом голодування, а також його вимогу звільнити всіх українців. Denis Pertsev, громадський активіст, українець, що проживає в Фінляндії, також звернув увагу на те, що військова агресія Росії стосується не лише України, а всього вільного світу.

Місія “Вільних Людей” присвячена пам’яті правозахисника, автора Акту проголошення незалежності України, багаторічного в’язня радянських таборів, одного з співзасновників Української Гельсінської групи Левка Лук’яненка.

16 липня, у день зустрічі Трампа і Путіна у Гельсінки, активісти “Вільних Людей” з України виступлять на підтримку українсько-американських відносин. Акція розпочнеться о 9:00 у парку Esplanadi. Очікується, що до “Вільних Людей” долучаться місцеві жителі, представники української громади Фінляндії, інші активісти. Мета місії – захист інтересів України. Головним гаслом є “Stop Putin – Liberate Ukraine – Save Europe”. У ході акції активісти поширять відкритий лист до Президента США.