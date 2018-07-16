Посланник Папи Франциска у Зарваниці: «Молімося до Князя миру, аби зброя нарешті замовкла на цій улюбленій українській землі»

Запевняю вас, що італійські єпископи роблять усе можливе, аби українські вірні одержали душпастирську опіку своїх священиків. Ми прагнемо забезпечити ваших вірних також усіма необхідними культовими спорудами для молитви, аби українські мігранти не почувалися покинутими, а улюбленими синами і дочками єдиної Церкви.

Про це 15 липня сказав архиєпископ Гуалтьєро Бассетті, Президент Італійської Єпископської Конференції, особливий представник Папи Франциска на Загальнонаціональній прощі до Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої.

Кардинал передав найщиріші вітання від Папи Франциска і як Президент Італійської Єпископської Конференції – братерські обійми всього італійського народу. «Як прекрасно сьогодні зустрітися з численними братами у вірі у стіп Зарваницької Діви Марії. Це надзвичайно гарне місце, місце віри і душі, де християнський народ віднаходить себе поруч з Матір’ю. Поруч з Матір’ю, що завжди чуває над своїми дітьми, особливо в сумні, темні часи страждань і переслідувань», – сказав Архиєпископ.

Він відзначив, що український народ пережив одне з найжахливіших переслідувань в історичній пам’яті, але ніколи не був покинутий Господом Богом. Господь ніколи його не покинув, навіть тоді, коли здавалося, що все остаточно втрачено і нема жодної надії, Марія не дозволяла погаснути світлу віри.

«До цієї святині, – каже посланник Папи Франциска, – звертають свої думки і молитви українські вірні, що живуть у своїй Батьківщині, але також ті, яких життя розкидало по цілому світі. Багато українців живуть в Італії, де їх приймають і поважають за віддану працю на підприємствах, поряд з людьми похилого віку та хворими людьми. Віра у Господа Ісуса єднає нас і робить братами одні одним. Братами, які допомагають одні одним у різних потребах, як це, наприклад, відбувається між доброчинними організаціями міста Перуджа та Київським Карітасом.

Архиєпископ Гуалтьєро Бассетті розповів, що минулого року його вірні мали велику ласку приймати у соборі Зарваницьку ікону. І люди численно прийшли помолитися до неї.

«Святійший Отець нам неодноразово нагадував про те, що мир є найвищим благом для всіх народів. Мир є найвищим благом особливо для українського народу, який вже роки терпить від меча війни, що приносить смерть руйнування та страждання, як я міг пересвідчитися вчора в Гарнізонному храмі міста Львова, дивлячись на фотографії численних молодих людей, які загнули на війні. Молімося до Князя миру, аби зброя нарешті замовкла на цій улюбленій українській землі та в інших частинах світу», – закликав кардинал.

«Нехай за посередництвом Пресвятої Діви Марії, Бог благословить вашу велику країну. Принесе вам мир і процвітання та завжди підтримує живим світлом вашої віри», – попросив Президент Італійської Єпископської Конференції.

Наприкінці Глава УГКЦ подарував посланнику Папи Франциска копію Зарваницької Богородиці, аби вона назавжди перебувала з італійським народом. «Я повезу цю ікону до мого катедарального собору», – додав Архиєпископ Гуалтьєро Бассетті.

Слід відзначити, що кардинал Ґвалтьєро Бассетті був особливим гостем цьогорічної Всеукраїнської прощі до Зарваниці. Також напередодні, майже опівночі, у своєму слові він висловив слова щирої вдячності за гостинність та свідчення віри під час багатотисячного походу зі свічками.

«Численні свічки, котрі горять сьогодні перед цією святинею, є свідченням багатьох вогників віри, які, єднаючись разом, показують світові те могутнє світло вістки любові Ісуса, Спасителя усіх людей», — зазначив кардинал Бассетті.

На його думку, сучасне суспільство зневажає цінності життя, значення сім’ї та християнської спільноти, надаючи перевагу індивідуалізму та егоїстичній любові до власного добробуту. Однак саме в сім’ї передається автентична віра та здобувається перший досвід любові.

«Церква буде активно спонукати молодь усіх континентів повернутися у перші ряди будівничих Церкви і народу, не стояти осторонь, а стати активною частиною своїх спільнот», — наголосив він.

Кардинал Ґвалтьєро Бассетті переконаний, що потрібна молода енергія, щоб перемогти втому старого і переможеного суспільства, потрібні молоді, гарячі серця, здатні на самопожертву, щоб заплатити високу ціну істини і добра.