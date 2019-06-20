Не лакшері відпочинок закордоном відомого тернопільського ресторатора

Вночі жив в наметі, а вдень крутив педалі велосипеда сотні кілометрів відомий ресторатор з Тернополя Михайло Гросуляк. Так він відпочивав цього літа у Греції.

Закінчилася наша велоподорож і тепер маю трохи часу, щоб обдумати побачене, – розповів у себе на Facebook-сторінці Михайло Гросуляк. — Хочу сказати, що ця поїздка не висвічувалась в пресі чи деінде, просто 6 таких свого роду чудиків, ентузіастів, в один день зібралися до Греції і я з ними. З ними я навчився крутити педалі на шосе, бо більше прихильник гірського катання 🚵‍♂️ Хочу сказати, що то була колосальна підтримка для мене, бо в дорозі ставалося всяке. Я і колесо пробивав не один раз. І спав в палатці. Загалом ми наїхали велосипе



дами десь 1500 км, з яких я проїхав 700-800. Це також була і релігійна поїздка, кожен наш прийом їжі починався з молитви і кожен день нею закінчувався. Ми планували відвідати Афон, але, на жаль, не вдалося. Але були в Метеорах, чому я дуже радий. Неймовірна краса! Також зустрічалися з діаспорою грецькою, багато спілкувалися, всіх запрошували в Україну. Хочу сказати, що я для себе зробив один висновок. Ми недооцінили терени, на яких живемо, бо живемо ми в раю. Я приїхав сюди і не можу надихатися нашим свіжим повітрям. В Україні дуже чисто, в порівнянні з Румунією, Болгарією чи Грецією. Ну і їжа, всі ці овочі, зелень, яка є зараз, набагато смачніша, ніж в інших країнах. Дякую Богу, що дав мені сили на таку довгу дорогу і щасливий повернутися в Україну. Всім раджу подорожувати активно, щоб більше побачити світ!

Хочу сказати, що то була колосальна підтримка для мене, бо в дорозі ставалося всяке. Я і колесо пробивав не один раз. І спав в палатці. Загалом ми наїхали велосипе



