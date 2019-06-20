ЦВК прийняла документи: тернополянин Володимир Кулак балотуватиметься у депутати на Львівщині

# Стрийщина

# Жидачівщина

ися без черги. А інша реєстратор сказала, що прізвище КУЛАК потрібне у ВР, там потрібні БІЙЦІ, такі, як я! Вона щось знає? І ви це знаєте! Я не здамся і не зраджу! Й завжди зі щирою вірою і з Богом йду до ПЕРЕМОГИ!