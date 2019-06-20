ЦВК прийняла документи: тернополянин Володимир Кулак балотуватиметься у депутати на Львівщині
Центральна виборча комісія прийняла документи кандидата в депутати Верховної Ради тернополянина Володимира Кулака. Він балотуватиметься на окрузі №126 у Львівській області, звідки родом.
Про це Володимир Кулак написав на своїй сторінці у Facebook:
- Друзі! Я зареєструвався! ЦВК прийняла мої документи! Мій рідний округ №126 #Стрийщина #Жидачівщина! Я йду! Я, і ми разом, будем боротись за людські умови, якість життя, правду і справедливість! P.S. символічно, в ЦВК я отримав благословення від жіночки яка приймала мої документи, вона мені сказала, що люди мене оберуть, бо я якось візуально відрізняюсь від всіх решти.. А ще я єдиний хто в черзі наводив порядок, поставив на “місце” всіх тих, хто хотів “пролізти” і зареєструватися без черги. А інша реєстратор сказала, що прізвище КУЛАК потрібне у ВР, там потрібні БІЙЦІ, такі, як я! Вона щось знає? І ви це знаєте! Я не здамся і не зраджу! Й завжди зі щирою вірою і з Богом йду до ПЕРЕМОГИ!
Тернополянин Володимир Кулак став відомим на всю країну через втрату у 2017 році 12-річного сина Романа, якому лікарі поставили неправильний діагноз, відтак хлопчик помер (деталі — ТУТ). Відтоді батько став затятим поборником некваліфікованих лікарів.
- Ви знаєте, я рядовий громадянин, якого особиста трагедія (смерть мого майже 13 річного сина Романа по вині лікарів Жидачівської лікарні) до речі якраз сьогодні рівно два роки, як мій син потрапив в їхні “руки”), – написав сьогодні Володимир Кулак на своїй сторінці у Facebook. – Ви знаєте, ця трагедія підняла мене на боротьбу, на революцію в першу чергу за якісну, людяну медицину, та на боротьбу зі всім злом, корупцією, з тим всім негативом, що не дає нам жити, заставляючи нас існувати в тому вбивчому хаосі!