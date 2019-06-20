У місті на Тернопільщині ремонтують дахи багатоквартирок коштами з міського бюджету

Жителі двох багатоквартирних будинків у Чорткові оновили дах, скориставшись коштами з міського бюджету.

За останні роки в Україні та в нашому місті зокрема активізувався процес створення ОСББ. Ідея створення об’єднання має ряд переваг, однією з яких є можливість забезпечення ефективного контролю над витратами та платежами.

Ще однією перевагою ОСББ, яку слід виокремити, є ряд програм, котрі фінансово підтримують та заохочують до створення об’єднань. Однією із таких є ініційована Чортківською міською радою «Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків», якою і скористалися мешканці двох багатоквартирних будинків, що знаходяться за адресою вул. Ст. Бандери, 48 та Коротка, 1.