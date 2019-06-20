У місті на Тернопільщині ремонтують дахи багатоквартирок коштами з міського бюджету
Жителі двох багатоквартирних будинків у Чорткові оновили дах, скориставшись коштами з міського бюджету.
За останні роки в Україні та в нашому місті зокрема активізувався процес створення ОСББ. Ідея створення об’єднання має ряд переваг, однією з яких є можливість забезпечення ефективного контролю над витратами та платежами.
Ще однією перевагою ОСББ, яку слід виокремити, є ряд програм, котрі фінансово підтримують та заохочують до створення об’єднань. Однією із таких є ініційована Чортківською міською радою «Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків», якою і скористалися мешканці двох багатоквартирних будинків, що знаходяться за адресою вул. Ст. Бандери, 48 та Коротка, 1.
Згідно з умовами Програми, з бюджету міста були виділені кошти для капітального ремонту покрівлі у вищезгаданих будинках. 70% від суми, яка була необхідна для проведення робіт компенсовано із міського бюджету, а 30% – зібрали мешканці. Заміна покрівлі у будинку за адресою Ст. Бандери, 48 вартувала 102 тис. грн, з яких 71 405 грн виділили за умовами Програми. Для ремонтних робіт в ОСББ, що по вул. Коротка, 1 знадобилося близько 122 тис. грн, з яких 84 976 грн було компенсовано Чортківською міською радою.