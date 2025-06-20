Рекордний результат: хто з тернопільських випускників склав НМТ на максимум
На Тернопільщині завершилися основні сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ), які тривали з 14 травня до 25 червня. Попереду — додатковий етап тестування, який відбудеться з 14 по 25 липня. Результати учасники основної сесії зможуть побачити у своїх персональних кабінетах до 4 липня, додаткової — до 30 липня.
📌 За підсумками семи проведених сесій, за даними від освітніх закладів громад області, дев’ятеро учасників НМТ отримали максимальні 200 балів, з них один випускник — одразу з усіх трьох предметів.
🎯 Розподіл 200-бальників за предметами:
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Українська мова — 3 учасники
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Математика — 4 учасники
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Англійська мова — 3 учасники
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Історія України — 1 учасник
📍 Географія успіху — громади, де навчаються найсильніші випускники:
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Тернопільська громада — Ілля Войтович, Марія Цабан
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Козівська громада — Анна Кутнів, Анастасія Панчак, Тетяна Солтис
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Теребовлянська громада — Ольга Меденко
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Кременецька громада — Ілля Шевчишин
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Підгаєцька громада — Юлія Ваврушко, Тетяна Дуда
🎓 Високі результати випускників — це не лише індивідуальне досягнення, а й підтвердження ефективної та злагодженої роботи педагогів, які, попри всі виклики, забезпечують гідний рівень підготовки до НМТ.
📢 Попереду ще додаткові сесії — є всі шанси, що список 200-бальників з Тернопільської області поповниться.