Непатріотичні і протизаконні – так оцінюють депутати фракції БПП «Солідарність» події, які відбулися біля Тернопільської міської ради 24 квітня

Через блокування будівлі міськради депутати від БПП «Солідарність» не змогли потрапити на сесію – голова фракції

Непатріотичні і протизаконні – так оцінують депутати фракції БПП «Солідарність» події, які відбулися біля Тернопільської міської ради 24 квітня. Як зазначає голова фракції Володимир Місько, такими діями представники ВО «Свобода» винесли на загал свої внутрішньопартійні справи і поставили інтереси партії вище за інтереси громади Тернополя.

«Блокування міської ради є непатріотичною і непроукраїнською позицією. Такими діями представники ВО «Свобода» поставили інтереси своєї партії вище за інтереси громади нашого міста, простих тернополян. Адже вчора на сесії депутати мали розглянути ряд важливих питань життєдіяльності Тернополя та 150 питань, по яких звернулися конкретні жителі міста. Депутати нашої фракції не змогли зайти в міську раду, бо нам завадили це зробити», – каже голова фракції БПП «Солідарність» у міськраді Володимир Місько.

Нагадаємо, вчора запланована 15-та сесія не відбулася. Перед початком засідання біля входу у мерію зібралися чоловіки у балаклавах, які перешкоджали депутатам зайти у приміщення. Під час протистояння двоє депутатів від фракції БПП «Солідарність», які спробували зайти у міськраду, отримали тілесні ушкодження. Карета швидкої допомоги доправила їх до медичних закладів. У Юрія Смакоуза, якому, за попередніми даними, бризнули в обличчя перцевим балончиком, медики діагностували хімічний опік очей. Інший потерпілий – голова фракції БПП «Солідарність» у Тернопільській міськраді Володимир Місько. Він звернувся до лікарів із травмою ока. Як повідомляють у головному управлінні Нацполіції області, розпочато кримінальне провадження за статтею 351 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради).

Володимир Місько наголошує, що депутати фракції БПП «Солідарність» у жодному разі не братимуть участь у внутрішньополітичних розбірках ВО «Свобода». Але вони вимагають забезпечення законних прав усіх депутатів міськради незалежно від політичної приналежності.

«Треба любити свою країну не гучними гаслами, не клястися у беззастережній любові, а починати з основоположного – перш за все треба поважати закони України. Порушення закону не може бути на благо, а навпаки є шкідливим та руйнівним для країни. Ми будуємо правову державу і повинні захищати верховенство права. Якщо любимо Україну, то поважаємо її закони. З цього починаємо будувати країну», – зазначає голова фракції БПП «Солідарність» у міськраді Володимир Місько. – «Як каже українська народна мудрість, не можна виносити сміття з хати. Хто не дослуховується до цього принципу, ніколи не добивається в українському суспільстві того ефекту, на який розраховує. Внутрішні конфлікти, чи непорозуміння треба вирішувати всередині партії».

У фракції БПП «Солідарність» наголошують, що застосування силових методів є не цивілізованим та не припустимим шляхом. Закликають керівників ВО «Свобода» вирішувати внутрішньопартійні непорозуміння винятково у законний спосіб.