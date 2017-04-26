Коментарі представників усіх фракцій у Тернопільській міській раді щодо акції протесту 24 квітня

Володимир Бліхар, фракція політичної партії «Громадський рух «Народний контроль»: “Думаю, що це була навмисна провокація окремими особами, аби втягнути депутатів з різних політичних сил у внутрішньопартійні “розбірки” однієї партії. Як на мене, це неприпустимо. На мою думку, проблемі 24 квітня повинно було передувати правильне рішення в середині політичної сили. Вважаю також, якщо люди приходять від певної політичної сили, то мають нести політичну відповідальність. Політична партія теж має мати відповідальність”.

Петро Ландяк, фракція політичної партії “Громадянська позиція”: “Я прибічник законного вирішення будь-яких проблем, суперечок чи протистоянь, в тому числі і партійних. Для вирішення подібних конфліктів є Закон, якого треба дотримуватися. Не пускати силовим методом на сесію депутата з мандатом вважаю неправильним.

Якщо з певних причин та обставин партія вважає за потрібне позбавити депутата мандату, вона повинна ініціювати і пройти процедуру, передбачену чинним законодавством. Якщо ситуація повториться, “Громадянська позиція” буде закликати сторони конфлікту діяти в рамках чинного українського законодавства, подобається це комусь чи ні”.

Андрій Артимович, фракція ВО “Батьківщина”: “Формування нової здорової більшості в міській раді, яка має активніше працювати на місто Тернопіль, супроводжується певними процесами, яким надається політичне забарвлення. Чи мав вийти мер? Думаю, кожен зайняв те місце, де мав бути. На щастя, не відбулося жодних подій з пролиттям крові. Тож 24 квітня відмінно спрацювали всі, міський голова в тому числі”.

Назарій Редьква, фракція ВО “Свобода”: “24 квітня під стінами Тернопільської міської ради проведено акцію з метою не допуску до роботи сесії депутатів, колишніх представників Всеукраїнського об`єднання “Свобода” Навроцького, Сороколіта та Турського. Вони були виключені з ВО “Свобода” під час з`їзду політвиконкому партії. Про це їм було оголошено 8 квітня. Станом на сьогодні, вони вже виключені з фракції ВО “Свобода” в Тернопільській міській раді. Керівництво партії звернулося до них з пропозицією скласти мандати у зв’язку з тим, що вони балотувалися і стали депутатами від “Свободи”. Оскільки вони відмовляються це зробити, нами проведено законну акцію про недопуск цих депутатів до роботи сесії міської ради. Вони не братимуть участі в сесіях і надалі – така позиція Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.

Святослав Півторак, фракція політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка»: “Очевидно, існує протистояння за формування нової більшості, а разом з цим і переформатування та заміна голів депутатських комісій. Комусь не хочеться втрачати свої позиції, а комусь хочеться, навпаки, влади.

Прикро, що понад 200 питань на сесії не розглянуто, а разом з цим тернополянам доведеться в невідомості очікувати чергової сесії. Нас же обирали люди для того, щоб ми відстоювали їхні інтереси в тому числі через голосування під час пленарних засідань.

Те, що відбулося під стінами міської ради, безумовно є безладом і тиском на депутатський корпус. Адже напад на депутатів чи перешкоджання їхній діяльності карається законом. Єдиним позитивним моментом вважаю, що не відбулось кровопролиття. Сподіваюсь, що до наступної сесії ситуація нормалізується. Усіх закликаю до роботи!”.

Володимир Місько, фракція партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”: “Відбулося блокування міської ради невідомими особами. Швидше за все, це були прихильники ВО “Свобода”, які пішли на свідоме порушення закону України. На мій погляд, недопустимо декларувати любов до країни, казати “Україна понад усе!” і заразом зневажати її закони. Це підміна понять. До речі, на акції були представники законодавчої гілки влади, маю на увазі народного депутата Михайла Головка.

У цьому контексті право на застосування примусу до громадян України мають виключно державні правоохоронні органи. Політичні партії, громадські організації, рухи тощо не можуть застосовувати силу до громадян України. Насамперед, це нецивілізовано. Моя фракція надалі вимагатиме дотримання прав кожного депутата.

Не можна ставити інтереси будь-якої політичної сили вище інтересів пересічних тернополян. В результаті більше сотні людей в місті стали заручниками ситуації, адже очікували відповідних рішень на свої звернення на сесії 24 квітня. Однак для однієї політичної сили ці інтереси виявилися неважливими.

Внаслідок цих подій я отримав травму ока через кинуте в мене яйце. Маю гематому, лікарі діагностували “контузію очного яблука”. З відповідною заявою звернувся у правоохоронні органи. Для впізнання особи, яка вчинила злочин, є достатньо фото- і відеоматеріалів. Розраховую на професійність поліції. На мій погляд, вони не до кінця справилися з ситуацією, адже очевидними були ознаки кримінальних правопорушень, зокрема і той випадок, коли моєму колезі-депутату завдали хімічного опіку очей.

Вважаю, як міський голова Сергій Надал, скликавши сесію, мав забезпечити її проведення”.

Андрій Грицишин, фракція політичної партії «Об’єднання «Самопоміч»: “Розцінюю події під стінами міської ради як перешкоджання здійсненню депутатських повноважень – стаття 351 Кримінального Кодексу України “Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради”.

За великим рахунком, є внутрішньопартійна справа, в яку ми би не хотіли втручатися, тобто пропонувати кого виключати з партії або ні. Але законодавством чітко передбачений механізм відкликання депутатів. У цьому випадку вбачаємо виключно тиск на депутатів і вимагатимемо законного розгляду ситуації. Якраз прямую в поліцію давати покази щодо кримінальної справи про перешкоджання депутатській діяльності”.

Підготувала Ірина Юрко.