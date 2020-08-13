Ні безпеки, ні стратегії: на Тернопільщині більше 400 медичних працівників інфікувалися COVID-19

В літературі є епізод, де пан обурюється з приводу хвороби свого кріпака, в якого виявилася подагра. «Дивись, який нахаба, – каже пан. – Аби мати таку хворобу, треба тридцять років пити бургундське, а ти її маєш на дурняка». Отак «на дурняка» в нас можна мати чимало болячок. І найприкріше, що відома своєю підступністю коронавірусна інфекція Covid-19 теж не питає ні статків, ні посад, а розноситься світом і нашими теренами надто легко. Вже майже 10% населення світу дізналося, що таке коронавірус особисто.

На початках, коли всі були нажахані інформацією з Китаю, Європи та США, люди свідомо дотримувались дистанції, ізоляції, користувались повсюдно засобами індивідуального захисту та дезинфікуючими засобами. З часом маски «сповзли» людям на бороди, почали носити свій захист задля годиться, аби у випадку перевірки сказати: вона ж є у мене, просто літом дихати важко. Чи для того, аби пропустили в крамницю або у громадський транспорт. Адже і продавці, і водії переживають, аби їх не оштрафували і дотримуються інструкцій. Чомусь лише штрафи заставляють громадян дбати про власну безпеку…

Зрозуміло, у березні бракувало масок, рукавичок, з ажіотажем розкуповувались навіть ті, які не особливо захищали. Найбільшою проблемою для українських медиків, які були на передовій з невідомою хворобою, став якраз брак вчасного забезпечення ЗІЗ.

Карантин розмежував суспільство у різних рівнях відповідальності та безпеки, як завжди буває у важкі часи воєн та епідемій. Якщо для однієї частини, як то кажуть, в тилу, важливо було перебувати вдома, аби не заразитись вірусом, то інша частина згідно своїх обов’язків – на передових позиціях. В перші місяці, коли від Covid-19 штормило лікарняні заклади, інфікованих медичних працівників фіксувалось менше, аніж тепер, коли у розпал літа хвиля заражень дещо спала.

Буває, самі лікарі та медсестри часто нехтують власною безпекою, забуваючи, що у них значно більше “вірусне навантаження” і хвороба проходить важче. Експерти вважають, що основна причина полягає у кількості вірусу, з яким медики мають справу щодня.

Чим вище “вірусне навантаження” – так називають концентрацію вірусу – тим вища ймовірність тяжчого перебігу хвороби, і пацієнт має більше шансів заразити інших. “Чим більше вірусу всередині мене, тим більша ймовірність, що я можу заразити вас”, – заявляла професорка Венді Барклай з кафедри інфекційних хвороб Імперського коледжу Лондона в ефірі програми BBC Newsnight.

Лікарі та медсестри часто перебувають у дуже тісному контакті з людьми, які заражені та мають багато вірусу в організмі, тобто вони зазнають впливу дуже високих доз вірусу. Саме тому від їх свідомого і відповідального ставлення до власної безпеки та безпеки пацієнтів залежить, чи продовжиться ланцюжок заражень на COVID-19.

За інформацією МОЗ в Україні станом на 11 серпня коронавірус діагностували у 9 335 медичних працівників, дві третіх з яких вже одужали. Це 11,2 відсотка від загальної кількості інфікованих. Часто зараження відбувалося саме в побуті, а не при виконанні професійних обов’язків.

За словами заступника начальника управління-начальник відділу профілактики страхових випадків управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області Григорія Радзіха, станом на 12 серпня 2020 року в нашій області комісіями проводиться розслідування 418 випадків зараження медичних працівників вірусом SARS-CoV-2 з подальшим розвитком та клінічними проявами COVID-19. І щодня додаються нові і нові випадки.

Велика частина зараженого медперсоналу – це ланцюжок контактних похідних, до яких призводить нечітка організація роботи в медичних закладах, можливо, індиферентність їх керівників. Бо функціонування всієї медичної установи напряму залежить від першої особи, від керівника, його вчасних вказівок, приписів та розподілення обов’язків і засобів.

Керівник не просто має дбати про життєдіяльність організації, він безпосередньо несе відповідальність за своїх підлеглих. І якщо в лікувальному закладі надто багато працівників отримали гостре професійне захворювання на COVID-19 – це говорить про незадовільну організацію системи охороною праці медичних закладів. Бо лікарі і медсестри найперше мають бути захищені індивідуальними засобами захисту, рятуючи населення від важких недуг та епідемій.

Кажуть: у нас, дякувати Богу, далеко не ті масштаби захворювання на коронавірусну інфекцію, як у багатьох країнах. Все виходить, як то кажуть, доки грім не вдарить… Ми звикли на крайній випадок робити великі очі й казати, що «так сі стало». І чому б зараз так само ретельно, як заходимо до маршруток і крамниць у масках, не забувати про них і в лікувальних закладах, де можуть собі дозволити ходити без засобів індивідуального захисту, всюди дотримуватись визначених вимог при епідемії. Щоб не ризикувати медичними працівниками. Щоб область насправді не перейшла межу червоної зони.