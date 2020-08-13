На Тернопільщині вантажівка виїхала на зустрічну смугу та знесла автомобіль

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 серпня на відрізку дороги між м. Чортків та с. Ягільниця.

За словами очевидців, водій «Renault Magnum» не врахував дорожньої обстановки, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz 210». Внаслідок ДТП травмувався водій «німця», якого із закритою черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа госпіталізували в Чортківську районну лікарню.

Відомості за даними фактами поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.