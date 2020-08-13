Дивовижний подарунок від Василя Петровського Кременецькому ботанічному саду

У Кременецькому ботанічному саду відкрили нову експозицію, яка вміщатиме у собі унікальний артоб’єкт «Трон природи». Його створив кременчани, який працює у найбільшому парку відпочинку Німеччини «Europa-Park» Василь Петровський.

Митець зробив це безкоштовно з любові до рідного міста.

«Трон природи» – цей арт-об’єкт змусив замислитися кожного, хто завітав на урочисте відкриття нової експозиції найдавнішого ботсаду України.

Учасники дійства вже встигли поділитися враженнями про нову локацію, зробити фото, селфі на троні. Хтось побачив у роботі Василя Петровського Мавку, хтось – Україну, хтось – «сьогоднішню українську мову у тілі лісової Мавки, що обплутала своїм корінням усю планету».

На те і люди, щоб кожен мав свою думку. На те і майстер, щоб зробити так, аби його творіння викликало різні асоціації і щоб щоразу кожен знаходив у побаченому щось нове, оригінальне, неординарне.

Нагадуємо, з роботами Василя Петровського VASYL PETROVSKYY (майстер використовує своє ім’я як бренд) можна ознайомитися на сторінках Фейсбук https://www.facebook.com/vasyl.petrovskyy