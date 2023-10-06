15:14 | 6.10.2023
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Новини Тернополя 

Ні світла, ні води, ні газу! Біля Тернополя існує цілий район для воїнів ЗСУ, про яких забула влада

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Дружина ветерана Анна Янчик про будинки на Микулинецькій, в яких неможливо жити

Родини ветеранів АТО та воїнів які, зараз служать на фронті, вже 8 років не можуть оселитися у власному будинку.

Землю на вулиці Микулинецькій для будівництва домівок їм ще тоді виділила міська рада.
На сьогодні будинки збудовано, однак для проживання вони не придатні: немає доріг, газу, води та найбільша проблема – відсутність електропостачання.

Про це у студії «Тернополян» розповіла дружина учасника бойових дій Анна Янчик.

Більше – у інтерв’ю.

 

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