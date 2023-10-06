Ні світла, ні води, ні газу! Біля Тернополя існує цілий район для воїнів ЗСУ, про яких забула влада
Дружина ветерана Анна Янчик про будинки на Микулинецькій, в яких неможливо жити
Родини ветеранів АТО та воїнів які, зараз служать на фронті, вже 8 років не можуть оселитися у власному будинку.
Землю на вулиці Микулинецькій для будівництва домівок їм ще тоді виділила міська рада.
На сьогодні будинки збудовано, однак для проживання вони не придатні: немає доріг, газу, води та найбільша проблема – відсутність електропостачання.
Про це у студії «Тернополян» розповіла дружина учасника бойових дій Анна Янчик.
Більше – у інтерв’ю.