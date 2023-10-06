Вночі під Тернополем позашляховик злетів з дороги: пасажирка в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 5 на 6 жовтня на автодорозі Р-41. Близько 01.00 годин водій автомобіля «Range Rover», проїжджаючи неподалік с. Великий Глибочок Білецької територіальної громади, не впорався з керуванням. Через такі дії позашляховик вилетів з проїжджої частини дороги в кювет.

Внаслідок аварії травмувалась пасажирка автомобіля, 28-річна жителька с. Вищі Луб’янки Збаразької територіальної громади. Потерпіла отримала перелом кісток носа та була госпіталізована в Тернопільську обласну клінічну лікарню.