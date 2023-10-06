На Тернопільщині після п’ятирічної перерви запрацював цукровий завод

Цьогоріч погодні умови сприяли активному проведенню осінньо-польових робіт. На сьогоднішній день аграріям вдалось зібрати 1.7 млн тонн зерна. Нині триває збір кукурудзи, цукрового буряка, соняшника та сої.

Як повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш вже зібрано:

– гречки – 11 тис. тонн;

– кукурудзи – 65 тис. тонн;

– соняшнику – 98 тис. тонн;

– цукровий буряк – 361 тис. тонн.

Збір пізніх сільгоспкультур продовжиться.

– Зауважу, на сьогодні в області працює чотири цукрові заводи, зокрема, відновив свою діяльність і Збаразький завод, який не працював 5 років. Загалом цукровими заводами вироблено 43 тисячі тонн цукру врожаю 2023 року. Це більше на 13 тис. тонн, ніж минулого року.Сезон цукроваріння продовжується, – повідомив голова ТОВА Володимир Труш.

В господарствах завершується збір картоплі та овочевих культур.