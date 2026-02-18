14:37 | 18.02.2026
Нова техніка, але стара інфраструктура: як старі контактні мережі можуть зіпсувати нові тролейбуси в Тернополі та зменшити ефект від інвестицій

Тернопіль готується до поставки нових тролейбусів за кошти ЄІБ, але інфраструктуру не модернізують — дослідження 

Тернопіль оновлює громадський транспорт за підтримки Європейського інвестиційного банку. Місто бере участь в обох підпроєктах «Міський громадський транспорт України» та «Міський громадський транспорт України II». Водночас дослідження ГО «Екодія» показує: основні кошти спрямовують на закупівлю техніки, а модернізація інфраструктури залишається поза фінансуванням. 

На момент старту участі у підпроєкті тролейбусний парк Тернополя був одним із найстаріших: середній строк служби перевищував 25 років. Для порівняння, автобуси мали середній вік близько 7 років. Попри це, протягом реалізації першого підпроєкту  більшість коштів міського бюджету спрямували саме на закупівлю автобусів. 

У межах другої фази проєкту місто запланувало закупівлю 30 нових 12-метрових тролейбусів. Наприкінці 2024 року було укладено контракт із ТОВ «ЕлектронМаш» на суму 5,5 млн євро — на постачання перших 17 машин. 

Водночас фінансування на оновлення контактних мереж, підстанцій, депо та ліній електропостачання у межах обох підпроєктів не передбачене. Це означає, що новий транспорт працюватиме на старій інфраструктурі, яка також потребує оновлення. 

«Попри масштабну фінансову підтримку ЄІБ, проєкти модернізації транспорту реалізуються із затримками і зосереджуються переважно на закупівлі техніки без належного розвитку інфраструктури та стратегічного планування. Це зменшує довгостроковий ефект для міст», — зазначає Катерина Мельник, фахівчиня з екологізації інвестицій ГО «Екодія» та експертка CEE Bankwatch Network. 

Для міста це означає, що поява нових тролейбусів сама по собі не вирішує всіх проблем системи. Без модернізації мереж і депо зростає ризик технічних обмежень, перебоїв у роботі та додаткових витрат у майбутньому. 

Як наголошує Катерина Мельник, щоб міжнародні кредити працювали ефективніше, необхідно фінансувати транспорт комплексно разом із інфраструктурою, а також скорочувати затримки у погодженні та реалізації проєктів. 

 

