З 1 березня кращі спортсмени Тернопільської громади отримуватимуть щомісячну стипендію

18 лютого на засіданні виконавчого комітету затвердили Положення про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної громади у 2026 році.

Відповідно до документу, стипендія буде призначатися провідним та/або перспективним спортсменам Тернопільської міської територіальної громади, які досягли значного спортивного результату на: Олімпійських іграх, Паралімпійських іграх, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх, чемпіонатах світу та Європи, чемпіонатах України, розіграшах Кубків України, інших офіційних всеукраїнських змаганнях, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України.

Стипендії призначаються відповідно до спортивних результатів у попередньому році.

Стипендія призначається спортсменам за умови їх проживання на території Тернопільської міської територіальної громади, що підтверджується відповідними документами. Виплата Стипендії здійснюється за умови збереження стипендіатом проживання на території Тернопільської міської територіальної громади протягом усього періоду її отримання, що підтверджується реєстрацією місця проживання або іншими документами відповідно до законодавства.

Висунення кандидатів на призначення Стипендії проводять тренери спортсменів, спортивні федерації, асоціації, спілки (осередки Всеукраїнських спортивних федерацій, асоціацій, спілок тощо), фізкультурно-спортивні установи, заклади та організації, законні представники спортсмена (з пред’явленням оригіналів документів та поверненням заявнику). Спортсмен може висунути свою кандидатуру на призначення Стипендії самостійно. А відбір серед кандидатів на здобуття стипендії здійснюватиме спеціальна комісія, склад якої затверджено виконавчим комітетом Тернопільської міської ради.

Документи подаються в управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради впродовж 10 робочих днів з дня прийняття рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Загалом кількість Стипендій становить: 20 з олімпійських видів спорту, з видів спорту осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного розвитку та 10 – з неолімпійських видів спорту.

Стипендії призначаються з 01 березня до 31 грудня поточного року та виплачуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

Загальний розмір стипендії на одного спортсмена становить 96000 грн на рік.

Враховуючи те, що отримувати виплати спортсмени будуть з березня по грудень поточного року, виплати становитимуть 9600,00 грн на місяць на одного спортсмена – стипендіата.