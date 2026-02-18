КТ легень з контрастом: показання, підготовка, результати

Комп’ютерна томографія стала одним із ключових методів обстеження органів грудної клітки. Вона дозволяє отримати пошарове зображення легеневої тканини, бронхів і судин, тому лікар бачить не загальну тінь, а чітку структуру. КТ легень з контрастом допомагає виявити запальні процеси, пухлини, фіброзні зміни та судинні порушення навіть тоді, коли симптоми ще не виражені. Саме завдяки деталізації цей метод часто стає вирішальним у встановленні точного діагнозу.

Що таке КТ з контрастом

КТ з контрастуванням – це різновид комп’ютерної томографії, під час якої пацієнту внутрішньовенно вводять спеціальний препарат на основі йоду. Контрастна речовина швидко розповсюджується кровоносними судинами та робить їх помітнішими на знімках. Завдяки цьому лікар може оцінити не лише структуру тканин, а й особливості кровопостачання.

Принцип дії простий: томограф створює серію пошарових зображень, а контраст “підсвічує” ділянки з активним кровотоком. У результаті патологічні осередки, пухлини або тромби стають чіткішими й краще диференціюються.

На відміну від звичайного КТ, метод із контрастом дає більше інформації про судинну систему та межі патологічних змін.

Дослідження дозволяє оцінити:

прохідність легеневих артерій і вен;

наявність тромбів або емболії;

характер і межі новоутворень;

ступінь поширення запалення;

стан лімфатичних вузлів;

особливості кровопостачання уражених ділянок.

Показання до проведення

КТ легень з контрастом призначають тоді, коли потрібно уточнити діагноз або отримати розширену інформацію про стан судин і тканин. Метод застосовують у складних клінічних випадках, коли стандартне обстеження не дає повної відповіді. У будь-якому разі рішення про проведення обстеження приймає лікар, зважаючи на симптоми та результати попередніх аналізів.

Найчастіше дослідження рекомендують за:

підозри на тромбоемболію легеневої артерії;

онкологічних захворювань або підозри на пухлинний процес;

ускладненої або затяжної пневмонії;

наслідків COVID-19 із підозрою на фіброз чи судинні зміни;

хронічної задишки невідомого походження;

травм грудної клітки;

контролю ефективності лікування.

Підготовка до дослідження

Правильна підготовка до процедури відіграє важливу роль. Вона допомагає знизити ризик небажаних реакцій і забезпечує достовірність результатів. Оскільки використовується контрастна речовина, лікарю потрібно врахувати загальний стан здоров’я пацієнта.

Перед обстеженням рекомендовано:

повідомити про алергічні реакції, особливо на йодовмісні препарати;

поінформувати про хронічні захворювання, зокрема нирок;

утриматися від прийому їжі за 4-6 годин до процедури;

за потреби здати аналіз крові для оцінки функції нирок;

взяти із собою попередні результати обстежень.

Як проходить КТ легень з контрастом

Процедура відбувається у спеціально обладнаному кабінеті. Пацієнт лягає на рухомий стіл томографа. Медичний працівник встановлює внутрішньовенний катетер для введення контрасту. Після цього стіл плавно переміщується в отвір апарата.

Під час сканування томограф обертається навколо грудної клітки та робить серію знімків. У момент введення препарату може з’явитися відчуття тепла або легкий металевий присмак у роті. Це короткочасна реакція, яка швидко минає.

Дослідження триває недовго – у середньому до 20 хвилин. Пацієнту важливо лежати нерухомо та виконувати вказівки фахівця, зокрема затримувати дихання на декілька секунд.

Результати та їх інтерпретація

Отримані зображення аналізує лікар-рентгенолог. Він детально описує стан легеневої тканини, судин, бронхів і середостіння. У висновку зазначають локалізацію змін, їх розміри та характер.

Термін підготовки результатів зазвичай становить від декількох годин до одного дня. У складних випадках можливе додаткове консультування з іншими спеціалістами. Пацієнт отримує письмовий висновок і цифрові знімки. Остаточну інтерпретацію проводить лікуючий лікар, який співставляє дані КТ із клінічною картиною та аналізами.

КТ легень з контрастом дає можливість побачити більше й прийняти обґрунтоване медичне рішення. У Viva обстеження виконують на сучасному обладнанні з дотриманням протоколів безпеки та чіткою організацією процесу. Записатися на діагностику можна заздалегідь, обравши зручний час і отримавши професійний супровід на кожному етапі.