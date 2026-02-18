14:38 | 18.02.2026
Виїзний День донора у Заліщиках: зібрано майже 10 літрів крові

17 лютого команда Тернопільського обласного центру служби крові працювала у КНП”Заліщицька ЦМЛ”. Під час виїзного забору крові донорами стали 22 жителі громади.

Перед донацією кожен донор пройшов медичний огляд та необхідні обстеження — усе, щоб процес був безпечним і для людей, і для майбутніх реципієнтів.

Такі виїзди допомагають регулярно поповнювати запаси крові для лікарень, де вона потрібна щодня — для планового лікування, невідкладних випадків, допомоги військовим і цивільним.

