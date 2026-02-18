У Тернополі вийшла книга, яка відкриває невідомі сторінки історії Старого парку

Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини представив нове видання – книгу «ℂт𝕒𝕡ий п𝕒𝕡𝕜 𝕋𝕖𝕡н𝕠п𝕠ля». Книга, яка вийшла друком у видавництві «Підручники і посібники», складається з 104 кольорових сторінок і висвітлює історію Старого парку Тернополя від його заснування у 1861 році до сьогодення.

У виданні описано розвиток парку, його занепад у радянські часи та сучасний проєкт реконструкції. Окрему увагу приділено архівним матеріалам та рідкісним світлинам, багато з яких публікуються вперше. Текст книги також продубльовано англійською мовою.

Книга буде безкоштовно передана до міських бібліотек та наукових установ, а також доступна для придбання під час презентації чи через пошту.