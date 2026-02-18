Військовослужбовець ТЦК потрапив у ДТП в Бережанах. Коментра ТЦК

17 лютого 2026 року в місті Бережани сталася дорожньо-транспортна подія за участю військовослужбовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області. На момент аварії військовослужбовець перебував поза службою.

У зв’язку з оприлюдненням інформації правоохоронними органами щодо дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області повідомляємо наступне.

17 лютого 2026 року в місті Бережани Тернопільської області трапилася дорожньо-транспортна подія за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області.

Правоохоронними органами проводяться всі необхідні процесуальні дії для встановлення обставин справи та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством. Попередньою перевіркою встановлено, що на момент події військовослужбовець перебував поза службою. За даним фактом, призначено службове розслідування, яке триває.

Будь-які порушення чинного законодавства, особливо в умовах воєнного стану, є несумісними з принципами честі, відповідальності та військової дисципліни, яких ми дотримуємося.

Вкотре нагадуємо, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки несуть цивільну, дисциплінарну адміністративну та кримінальну відповідальність в залежності від вчинення діяння.

Нульова толерантність до порушників Закону — принципова позиція Сухопутних військ Збройних Сил України. Порушення не покриваються. Слухаємо кожного. Відповідаємо за кожного